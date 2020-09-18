Milyonlarca kişi kullanıyor, 20 Eylül'de resmen kapatılıyor

Galerinizde bulunan tüm fotoğraf ve videolara erişim ile bunların farklı cihazlarda görüntülenmesi için transcoding (kod dönüştürme) yapma izni bulunuyor. Kullanmaya başladığınızda kamera ve mikrofon erişimi için bir onay alan uygulama, kabul etmeniz halinde TikTok’u kullanmadığınız zamanda bile kamera ve mikrofona erişebiliyor.