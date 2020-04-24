Milyonlarca kişi bekliyor... TOKİ sosyal konut kura tarihleri belli oldu!

1.2 MİLYON BAŞVURU



2019 sonunda açıklanan projeler yoğun ilgi gördü. 16 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında talep toplandı ve toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı. Projeye en çok başvuru İstanbul’dan geldi. İstanbul’dan 375 bin 953, İzmir’den 75 bin 288, Gaziantep’ten 69 bin 686, Bursa’dan 56 bin 142 ve Ankara’dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu. Dar gelirli vatandaşlar bu projelerden yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ile 180 bin lira arasında, 3+1 konutların ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. 2+1 daireler için taksitler 894 liradan, 3+1’ler için 1022 liradan başlayacak. 81 ile yapılacak 100 bin konutun yatırım değeri ise 17 milyar 300 milyon lira.