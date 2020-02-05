Kim Kardashian ve Kanye West'in, dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ± ile birlikte bir malikanede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± doÄŸru. Ãœstelik bu yaÅŸadÄ±klarÄ± malikanenin deÄŸeri de 60 milyon dolar. Yani onlar iÃ§in sÄ±radan olsa da birÃ§ok insan iÃ§in bir servet sayÄ±lÄ±r bu miktar.



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