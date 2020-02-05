Ünlü çiftin evi ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±yor: Burada mÄ± yaÅŸÄ±yorlar!
GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en nÃ¼fuzlu Ã§iftlerinden biri olan Kim Kardashian ve Kanye West nasÄ±l bir evde yaÅŸÄ±yor dersiniz? Kelimenin tam anlamÄ±yla "dÃ¼nya kadar" servetleri olduÄŸu bilinen dÃ¶rt Ã§ocuklu Ã§iftin, her yerinden ihtiÅŸam fÄ±ÅŸkÄ±ran bir malikanede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsunuz bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla. EÄŸer Ã¶yleyse yanÄ±lÄ±yorsunuz. En azÄ±ndan belli ayrÄ±ntÄ±larda...
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Kim Kardashian ve Kanye West'in, dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ± ile birlikte bir malikanede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± doÄŸru. Ãœstelik bu yaÅŸadÄ±klarÄ± malikanenin deÄŸeri de 60 milyon dolar. Yani onlar iÃ§in sÄ±radan olsa da birÃ§ok insan iÃ§in bir servet sayÄ±lÄ±r bu miktar.
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Ama Ã§iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malikanenin her yerinden ihtiÅŸam fÄ±ÅŸkÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z iÅŸte bu kÄ±sÄ±m pek doÄŸru deÄŸil. Kardashian ve West Ã§iftinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malikanede beyaz ve pastel tonlar aÄŸÄ±rlÄ±kta. Buna ek olarak dekorasyonu da herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtacak kadar sade.
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ÃœnlÃ¼ Ã§ift, Los Angeles'taki malikanenin kapÄ±larÄ±nÄ± Architectural Digest dergisine aÃ§tÄ±. Ama zaten uzun zamandÄ±r sosyal medya hesaplarÄ±nda da evlerinin Ã§eÅŸitli bÃ¶lÃ¼mlerini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyorlardÄ±.
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Yeni yÄ±l Ã¶ncesi hazÄ±rladÄ±klarÄ± dekorasyon sosyal medyada uzun uzun tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BirÃ§ok kullanÄ±cÄ± bu sÃ¼slemelerin Noel ve yeni yÄ±l ruhunu yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda da Kim Kardashian buzdolabÄ± ve kilerini yine sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Bu kez de Ã¼nlÃ¼ dergiye evlerinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ± Ã§ift.
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Ä°ÅŸte Kim Kardashian ve Kanye West'in North, Saint, Chicago ve Psalm adÄ±nÄ± verdikleri iki kÄ±z iki erkek Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o malikaneden kareler.
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Bu ÅŸekilde de Ã§iftin iÃ§ dekorasyon anlayÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriliyor. Kardashian ve West'in 60 milyon dolara satÄ±n aldÄ±klarÄ± malikanede son derece minimalist bir dekorasyon anlayÄ±ÅŸÄ± hakim. Pastel tonlar, modern tasarÄ±mlar ve neredeyse yarÄ± boÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nen kocaman bir ev.
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Ã‡iftin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malikanenin iÃ§ dekorasyonu ile ilgili takipÃ§ilerinden de ilginÃ§ yorumlar geliyor. BazÄ±larÄ± evi bir mÃ¼zeye benzetirken bazÄ±larÄ± da soÄŸuk atmosferi yÃ¼zÃ¼nden eve benzemediÄŸini belirtiyor.
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Â Evin belki de en renkli odasÄ± Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± North'un odasÄ±.
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39 yaÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt Ã§ocuk annesi Kardashian, genel anlamda minimalist bir Ã§izgi izleyen dekorasyon anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± Noel ve yeni yÄ±l sÃ¼slemelerine de yansÄ±ttÄ±.
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Kardashian, sadece beyaz renk kullanarak sÃ¼slediÄŸi evin giriÅŸindeki aÄŸaÃ§larÄ± ise yine sade bir ÅŸekilde Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rdÄ±. Burada da beyaz rengin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±.
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Sosyal medya sitelerinde Kardashian'Ä±n ev sÃ¼slemeleriyle ilgili ilginÃ§ yorumlar yapÄ±ldÄ±. Bir kullanÄ±cÄ± aÄŸaÃ§larÄ±n sÃ¼slemesine dikkat Ã§ekerek "YÃ¼klÃ¼ bir elektrik faturasÄ± gelecek" diye yorum yaptÄ±.
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Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± "Kim, evini pamuklarla mÄ± sÃ¼sledi" diye yazdÄ±. Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± ise Kardashian ve West'in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da tÄ±pkÄ± diÄŸer yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi daha fazla renge ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu ama bu dekorasyonun renkten yoksun olduÄŸunu savundu.
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Kim Kardashian ve Kanye West, zaman zaman yaÅŸadÄ±klarÄ± evde Ã§ekilen video ve fotoÄŸraflarÄ± sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor. Zaman zaman da birlikte rol aldÄ±klarÄ± Keeping Up With The Kardashians adlÄ± TV ÅŸovunda ekrana geliyor evleri.
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Kardashian, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nÄ±n "hikayeler" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde de takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±. Ondan sonra da espriler birbiri ardÄ±na gelmeye baÅŸladÄ±.