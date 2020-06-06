Milyarlık yatı kendi elleriyle temizledi

Ünlü çift, birçok insan için bir servet değerinde olan yatlarını kendi elleriyle temizledi.
Backgrid UK, Splash News
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EN ÇOK KAZANAN SPORCULARDAN BİRİ
Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan tenisçi Rafael Nadal ve eşi Xisca Perello, 2.6 milyon euro değerindeki yatlarını yaza hazırladı.
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TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE
Çift, katamaran tarzı yatlarını temizleyen ekiple birlikte güneşin altında hiç durmadan çalıştı.
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SOLUĞU MALLORCA'DA ALDILAR
İspanya'daki koronavirüs salgını önlemlerinin gevşemeye başlamasıyla birlikte soluğu Mallorca adasında aldı çift. İlk iş olarak da yaz tatilini geçirecekleri Aria adlı yatı hazırlamaya girişti.
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ÇOCUKLUK AŞKI
Rafael Nadal ve aynı zamanda çocuklu aşkı da olan eşi Xisca Mery Perello, yatı temizledikten sonra da kendilerine katılan aile üyeleriyle birlikte denize açıldı.
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BABASI DA ONLARA KATILDI
Nadal ve Perello'ya, ünlü sporcunun kız kardeşi Maribel ile babası Sebastian da eşlik etti.
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CUMA GÜNÜ TESLİM ETTİLER
Nadal, yatını geçen yıl temmuz ayında satın almıştı. Ancak yat sporcuya geçtiğimiz hafta cuma günü teslim edildi.
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HER TÜR LÜKS VAR
İçinde her tür lüks olanağın bulunduğu yat, 12 konuk kapasiteli. Xibca adıyla bilinen 31 yaşındaki Maria Francisca "Mery" Perello ile 34 yaşındaki Rafael Nadal, aslında birbirlerinin çocukluk aşkı.
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GEÇEN YIL EVLENDİLER
Çift geçen yıl hayatlarını birleştirdi. Nadal, bir an önce çocuk sahibi olmak istediğini söylese de çiftin henüz çocuğu bulunmuyor.
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TARİHE GEÇTİ
Tenis tarihinde bir grand slam'i 9 kez kazanan ilk tenisçi olan Rafael Nadal Parera 3 Haziran 1986'da Manacor'da doğdu.
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ŞAMPİYON TENİSÇİ
Fransa Açık'ta 2005 yılında kazandığı ilk "grand slam" şampiyonluğundan bu yana, 2018 Roland Garros şampiyonluğuyla, seriyi 18 yıla çıkardı.Sıkı bir Real Madrid taraftarı, aynı zamanda Shakira'nın Gypsy adlı klibinde oynadı.
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EN BÜYÜK RAKİBİ FEDERER
Nadal 2005 yılını Roger Federer'in ardından ikinci sırada bitirdi. Nadal, 2006'da Dubai finalinde Federer'i yenerek onun sert zemindeki 56 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.
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REKABET UZUN SÜRE DEVAM ETTİ
İkinci grand slam turnuvasını yine Fransa Açık'ta kazandı. Dünya'nın bir numarası Roger Federer'e karşı üst üste beşinci galibiyetini alırken, toprak korttaki yenilmezlik serisini 60 maça çıkardı. Bu alanda eski rekor, 53 galibiyetle 1977'de Arjantinli Guillermo Vilas tarafından elde edilmişti. Nadal'ın toprak korttaki 81 maçlık yenilmezlik serisi, 2007 yılında Hamburg finalinde Roger Federer tarafından sonlandırıldı.
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180 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR
Rafael Nadal'ın 180 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.