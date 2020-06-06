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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 06 Haziran 2020 - 16:26,

Milyarlık yatı kendi elleriyle temizledi

Ünlü çift, birçok insan için bir servet değerinde olan yatlarını kendi elleriyle temizledi.

Backgrid UK, Splash News

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1EN ÇOK KAZANAN SPORCULARDAN BİRİ
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EN ÇOK KAZANAN SPORCULARDAN BİRİ

Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan tenisçi Rafael Nadal ve eşi Xisca Perello, 2.6 milyon euro değerindeki yatlarını yaza hazırladı.

2TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE
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TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE

Çift, katamaran tarzı yatlarını temizleyen ekiple birlikte güneşin altında hiç durmadan çalıştı.

3SOLUĞU MALLORCADA ALDILAR
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SOLUĞU MALLORCA'DA ALDILAR

İspanya'daki koronavirüs salgını önlemlerinin gevşemeye başlamasıyla birlikte soluğu Mallorca adasında aldı çift. İlk iş olarak da yaz tatilini geçirecekleri Aria adlı yatı hazırlamaya girişti.

4ÇOCUKLUK AŞKI
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ÇOCUKLUK AŞKI

Rafael Nadal ve aynı zamanda çocuklu aşkı da olan eşi Xisca Mery Perello, yatı temizledikten sonra da kendilerine katılan aile üyeleriyle birlikte denize açıldı.

5BABASI DA ONLARA KATILDI
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BABASI DA ONLARA KATILDI

Nadal ve Perello'ya, ünlü sporcunun kız kardeşi Maribel ile babası Sebastian da eşlik etti.

6CUMA GÜNÜ TESLİM ETTİLER
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CUMA GÜNÜ TESLİM ETTİLER

Nadal, yatını geçen yıl temmuz ayında satın almıştı. Ancak yat sporcuya geçtiğimiz hafta cuma günü teslim edildi.

7HER TÜR LÜKS VAR
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HER TÜR LÜKS VAR

İçinde her tür lüks olanağın bulunduğu yat, 12 konuk kapasiteli. Xibca adıyla bilinen 31 yaşındaki Maria Francisca "Mery" Perello ile 34 yaşındaki Rafael Nadal, aslında birbirlerinin çocukluk aşkı. 

8GEÇEN YIL EVLENDİLER
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GEÇEN YIL EVLENDİLER

Çift geçen yıl hayatlarını birleştirdi. Nadal, bir an önce çocuk sahibi olmak istediğini söylese de çiftin henüz çocuğu bulunmuyor.

9TARİHE GEÇTİ
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TARİHE GEÇTİ

Tenis tarihinde bir grand slam'i 9 kez kazanan ilk tenisçi olan Rafael Nadal Parera 3 Haziran 1986'da Manacor'da doğdu.

10ŞAMPİYON TENİSÇİ
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ŞAMPİYON TENİSÇİ

Fransa Açık'ta 2005 yılında kazandığı ilk "grand slam" şampiyonluğundan bu yana, 2018 Roland Garros şampiyonluğuyla, seriyi 18 yıla çıkardı.Sıkı bir Real Madrid taraftarı, aynı zamanda Shakira'nın Gypsy adlı klibinde oynadı.

11EN BÜYÜK RAKİBİ FEDERER
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EN BÜYÜK RAKİBİ FEDERER

Nadal 2005 yılını Roger Federer'in ardından ikinci sırada bitirdi. Nadal, 2006'da Dubai finalinde Federer'i yenerek onun sert zemindeki 56 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

12REKABET UZUN SÜRE DEVAM ETTİ
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REKABET UZUN SÜRE DEVAM ETTİ

İkinci grand slam turnuvasını yine Fransa Açık'ta kazandı. Dünya'nın bir numarası Roger Federer'e karşı üst üste beşinci galibiyetini alırken, toprak korttaki yenilmezlik serisini 60 maça çıkardı. Bu alanda eski rekor, 53 galibiyetle 1977'de Arjantinli Guillermo Vilas tarafından elde edilmişti. Nadal'ın toprak korttaki 81 maçlık yenilmezlik serisi, 2007 yılında Hamburg finalinde Roger Federer tarafından sonlandırıldı.

13180 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR
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180 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Rafael Nadal'ın 180 milyon dolarlık bir serveti bulunuyor.

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