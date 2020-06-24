Ünlü blogger feci şekilde can verdi

Milyarder Rus blogger Endonezya’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın kazadan dakikalar önce son paylaşımını yapmıştı.
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Dünya ünlü blogger ve sosyal medya fenomeni 18 yaşındaki Anastasia Tropitsel'in ölüm haberiyle sarsıldı.
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ŞOK HABER DÜNYAYI SARSTI
Milyarder Rus blogger Anastasia Tropitsel (18) Endonezya'ya bağlı Bali adasında gezintiye çıktığı motosikletiyle kaza geçirerek, hayatını kaybetti.
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Henüz 15 yaşında ünlü olan Tropitsel, Bali adasında motosikletiyle gezdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak hayatını kaybetti. Rus bloggerın kaza öncesi son anları ise kameraya yansıdı.
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96 KM HIZLA GİDERKEN, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Endonezyalı güvenlik güçleri, kazaya ilişkin yaptığı açıklama, gerçek adının Anastasia Zubrina olan 18 yaşındaki Rus blogger’in Balideki adada tura çıktığı ve 96 kilometre hızla seyirhalinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybederek, hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Anastasia Tropitsel'in kaza yaptığı motorsikletiyle geçirdiği son anlar böyle görüntülenmiş ve Instagram'da yer almıştı.
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Genç kadın kazadan önce plajda neşeyle dans ettiği anları paylaşırken görüntülerde motorlar ve kasklar da yer alıyordu.
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KARANTİNA NEDENİYLE ADADA KALDI
Rus bloggerın, Instagram hesabı için Endonezyaya seyahat ettiği ve koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında Bali Adasında karantinada kaldığı ifade edildi.
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Anastasia Tropitsel Bali'de erkek arkadaşı Viktor Maydanovich'le birlikte kalıyordu. Çift bir yandan karantina yaşarken bir yandan da fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyordu.
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Gerçek adı Anastasia Zubrina olan genç kadın 12 yaşında blog yazmaya başlarken, elde ettiği başarı ve takipçi kitlesiyle 15 yaşında milyarder olmuştu.
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KAZAYI BU MOTORLA YAPTI!
Anastasia, kazadan önce kullandığı motorsikletin önünde poz verip takipçileriyle paylaşmıştı.
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Yaptığı son paylaşımda da motorunun dikiz aynasına bakarak poz veren genç kadın başından aldığı çok ağır yara yüzünden tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Anastasia Tropitsel'in takipçileri kazayı öğrenir öğrenmez sosyal medayadan talihsiz kadını anmak için birçok paylaşım yaptı.
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Anastasia Tropitsel'in geçmişte yaptığı paylaşımlar göz yaşları içinde hayranları tarafından sosyal medyaya konuldu.