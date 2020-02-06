Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) son başvuru tarihi hangi gün? MSÜ başvuru tarihleri 2020
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) son başvuru tarihi yaklaşıyor. Kariyerine astsubay ya da subay olarak devam etmek isteyen pek çok genç, başvurusunu ÖSYM sınav başvuru merkezleri ve internet üzerinden tamamlayabilecek. MSÜ sınavının gerçekleşeceği tarih ise 29 Mart 2020 olacak. Peki, MSÜ başvuru ücreti ne kadar olacak? İşte, MSÜ başvurusu hakkında merak edilen detaylar
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MSÜ başvurusu için ÖSYM'nin belirlediği son tarihe yaklaşılıyor. Toplamda 135 dakika sürecek olan MSÜ sınavı için başvuru ücreti 100 TL olacak. 29 Mart tarihinde sınava girecek olan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte TYT ve AYT sonuçlarına odaklanacak. Buradan alacakları sonuçlarla birlikte fiziki mülakata girecek olan MSÜ adayları, değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte sonraki aşamaya geçecek. Peki, MSÜ başvurusu için son tarih ne olacak ve başvuru kriterleri arasında neler bulunacak? İşte, MSÜ başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler
MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MSÜ başvurusu sonrasında para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler, bu aşamayı tamamladıktan sonra 29 Mart 2020 tarihine kadar 100 lira olan MSÜ başvuru ücreti ödemesini gerçekleştirecek. 'Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir' yazısının ardından ücret ödemeleri ile birlikte MSÜ başvuru işlemini tamamlayacak olan öğrenciler, bu aşamalarda E-Okul üzerindeki bilgilerinin güncel olduğuna da emin olacak. Bilgileri eski olan mezun adaylar Milli Eğitim Müdürlüklerine, son sınıf öğrencileri ise kendi okullarına başvuracak.
MSÜ başvurusu için öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı adı ve şifresine sahip olmak gerekecek.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracak.
Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak:
*Nüfus cüzdanı *T.C. Kimlik Kartı *Geçerlilik süresi dolmamış pasaport
7 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında 2020-MSÜ başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (25 Şubat 2020 tarihinde) 2020-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (25 Şubat 2020 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.
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SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır: Türkçe (40 soru)
Sosyal Bilimler
Tarih (5 soru)
Coğrafya (5 soru)
Felsefe (5 soru)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)
Temel Matematik (40 soru)
Fen Bilimleri
Fizik (7 soru)
Kimya (7 soru)
Biyoloji (6 soru)
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FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL YAPILIR?
Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, barfiks, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu branşlarında yapılır.
Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vb.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış olan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan tamamlamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.
Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden itiraz komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.