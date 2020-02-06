Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) son başvuru tarihi hangi gün? MSÜ başvuru tarihleri 2020

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ NASIL YAPILIR? Adayların çabukluk, çeviklik ve kondisyonlarını ortaya çıkaracak testler olup, barfiks, durarak uzun atlama, basketbol topu fırlatma, mekik ve 400 metre koşu branşlarında yapılır.



Adayların Fiziki Yeterlilik Testi için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu vb.) getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testine katılan adaylar, kendilerinde herhangi bir sağlık sorunu olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılır. Bu nedenle sınavlar süresince meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara aittir. Yine de kurumumuza verilmek üzere Aile Hekimi/Sağlık kurumundan alınmış olan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Fiziki Yeterlilik Testinin yapılacağı günde sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmezler. Bu durumda haklarını kaybetmiş sayılırlar.



Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar TABLO-3’de gösterilmiştir. Tüm testlerde üst sınır derecesinde performans gösterenler 100 tam puan alacaklardır. Fiziki Yeterlilik Testinde yapılan 5 branşın 4’ünden en az birer puan almak zorunludur, 2 ve daha fazla branştan puan tamamlamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Bütün branşlardan alınan toplam puan nihai puan sıralamasında dikkate alınacaktır.



Fiziki Yeterlilik Testi sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilir. Aday ‘0’ puan aldığı her branş için itiraz hakkına sahiptir. Adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden itiraz komisyonuna iletir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.) Fiziki Yeterlilik Testine itiraz aynı gün içerisinde test bitimine müteakip yapılır. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilir. İtiraz sonucu, adaylara sözlü olarak bildirilir. İtiraz komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.