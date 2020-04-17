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AA - İHA
Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 15:27,

Milli Savunma Bakanlığı yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tamamen yerli ve milli imkanlarla mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. Bakan Akar "Cihazın seri üretimine en kısa sürede geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz haftada 500 mekanik solunum cihazı üretmek" dedi. Tasarımından yazılımına kadar tamamen Türk mühendisleri tarafından üretilen Sahra, modüler yapıya sahip. Yerli ve milli üretim olan mekanik solunum cihazı ile kaynakların yurt içinde kalması da sağlandı.

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