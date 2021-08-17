Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB personel alımı başvuru şartları
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı yapacağını duyurdu. Bakanlığın yayınladığı MSB personel alımı duyurusuna göre, 338 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB personel alımı başvuru şartları neler? İşte MSB personel alımının detayları…
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MSB başvuruları, 11.08.2021-31.08.2021 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.
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MSB BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
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Milli Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; faaliyet takvimine uygun olarak, ilanda yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacak.