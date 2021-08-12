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Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 09:28 | 

Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak - MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılacak, şartlar neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı için ilan paylaştı. Yayınlanan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacak. Peki, MSB personel alımı başvurusu nasıl yapılacak, şartlar neler?

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Milli Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; faaliyet takvimine uygun olarak, ilanda yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacak.

2MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açtıktan sonra başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip tüm aşamaları tamamlayarak ‘Tercih Yap’ ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapabilecektir. Tercih işlemini tamamladıktan sonra ‘Tercihlerimi Göster’ butonuna tıklayarak kayıtlı tercihlerini kontrol edebilecektir.

3MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,

c) Nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

ç) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

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