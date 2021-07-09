Milli Savunma Bakanlığı 2.533 işçi alımı ilanı.. İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar

2021 yılı 2.533 işçi alımına ilişkin başvuruda bulunan aday bilgilerinin İŞKUR tarafından Bakanlığımıza iletmesini müteakip, uygulamalı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla ilgili Yönetmelik hükümleri gereği noter huzurunda 28 Temmuz 2021 tarihinde kura çekimi yapılacaktır. Uygulamalı/sözlü sınava söz konusu Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü gereği açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Kurada ismi çıkan adaylar ilan edilen yerlerde ve tarihlerde uygulamalı/sözlü sınava alınacaktır.



Kura çekimi; geçmiş yıllarda olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, noter huzurunda, kamera ile kayıt altına alınarak, bilgisayar ortamında ve manuel müdahale olmadan gerçekleştirilecektir.



Kurayı izlemeye gelenler arasından kura salonunun kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sayıda adaya, kura çekimini canlı takip etme imkânı sağlanacaktır.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kura çekimi şeffaf bir şekilde ve kura çekimini izlemeye gelen adaylara açık olarak gerçekleştirilecektir.



Bakanlığımızca işçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.



Kamuoyuna saygıyla arz olunur.