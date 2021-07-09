Milli Savunma Bakanlığı 2.533 işçi alımı ilanı.. İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar
Millî Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde, Millî Savunma Bakanlığının acil ve öncelikli ihtiyacı olan ve açık kalan iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi maksadıyla Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2.533 işçinin açıktan alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilana çıkılmıştır.
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesinde; “…Kamu kurum ve kuruluşlarınca, orta öğretim ve daha alt düzeyinde istihdam edilecek işçilerle, temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın başvuranlar arasından çekilecek kura ile belirlenir. Kura çekimi, talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından iş ilanında belirtilen gün, saat ve adreste noter huzurunda yapılır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir.” hükmü yer almaktadır.
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Açıktan işçi alım faaliyeti, söz konusu Yönetmelik esasları çerçevesinde kamuoyuna Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulmuş ve başvurular İŞKUR tarafından 02-06 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınmıştır.
Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesapları ve internet sayfası üzerinden de ayrıca söz konusu alıma ilişkin duyurular yapılmıştır. İlanda belirtilen şartları haiz tüm vatandaşlarımız söz konusu işçi alımına başvuru yapabilmiştir. İŞKUR tarafından alınan başvuruların tamamı Bakanlığımıza iletilecektir.
Aynı yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen geçmiş alım faaliyetlerinde;
2019 yılında (600 işçi temini) İŞKUR’a 35.697 kişi başvuruda bulunmuş olup kura ve belge kontrolü sonucunda 2.325 kişi uygulama/sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.
b. 2020 yılında (1.072 işçi temini) İŞKUR’a 81.230 kişi başvuruda bulunmuş olup kura ve belge kontrolü sonucunda 3.746 kişi uygulama/sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır.
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2021 yılı 2.533 işçi alımına ilişkin başvuruda bulunan aday bilgilerinin İŞKUR tarafından Bakanlığımıza iletmesini müteakip, uygulamalı/sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla ilgili Yönetmelik hükümleri gereği noter huzurunda 28 Temmuz 2021 tarihinde kura çekimi yapılacaktır. Uygulamalı/sözlü sınava söz konusu Yönetmeliğin 12’nci maddesinin 2’nci fıkrası hükmü gereği açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Kurada ismi çıkan adaylar ilan edilen yerlerde ve tarihlerde uygulamalı/sözlü sınava alınacaktır.
Kura çekimi; geçmiş yıllarda olduğu gibi Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, noter huzurunda, kamera ile kayıt altına alınarak, bilgisayar ortamında ve manuel müdahale olmadan gerçekleştirilecektir.
Kurayı izlemeye gelenler arasından kura salonunun kapasitesi doğrultusunda belirlenecek sayıda adaya, kura çekimini canlı takip etme imkânı sağlanacaktır.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kura çekimi şeffaf bir şekilde ve kura çekimini izlemeye gelen adaylara açık olarak gerçekleştirilecektir.
Bakanlığımızca işçi temin faaliyetlerine ilişkin tüm işlemler kamuoyuna açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.