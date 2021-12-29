Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak! 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile 31 Aralık 2021 akşamı canlı yayınlanacak. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağı Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı sonuçları çekiliş sonrası millipiyangoonline.com online ikramiye sorgulama ekranından yayınlanacak. Peki, 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılar.
Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı, 31 Aralık Cuma günü yapılacak heyecan dolu çekilişin hemen ardından erişime açılacak. Her yılbaşının adeta geleneği haline gelen Milli Piyango yılbaşı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenecek. Millipiyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden ilan edilecek olan İkramiye çekilişleri saat 17:00’da başlayacak. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ise 31 Aralık saat 23:00’da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
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31 ARALIK MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma gerçekleşecek. İkramiye çekilişleri saat 17:00’da başlayacak.
12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı.
12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı.