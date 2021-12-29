Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak! 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Piyango bilet sonucu sorgulama ekranı, 31 Aralık Cuma günü yapılacak heyecan dolu çekilişin hemen ardından erişime açılacak. Her yılbaşının adeta geleneği haline gelen Milli Piyango yılbaşı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenecek. Millipiyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden ilan edilecek olan İkramiye çekilişleri saat 17:00’da başlayacak. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ise 31 Aralık saat 23:00’da açıklanacak.