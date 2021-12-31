Milli Piyango yılbaşı özel CANLI çekiliş ekranı: Milli Piyango 2022 büyük ikramiyesi saat kaçta, hangi kanalda açıklanacak?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için gözler canlı yayın ekranı ve saat bilgisinde. Yılbaşı akşamlarının geleneği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, Milli Piyango yılbaşı özel canlı yayın çekilişinin saat kaçta, hangi kanalda yapılacağını merak ediyor.
Yeni yıla sayılı saatler kala Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin saati de en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri oldu. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyurulmuştu. Milyonların hayalini kurduğu büyük ikramiyenin sahibi yeni yıla dakikalar kala açıklanacak.
Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta Başlayacak?
Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak.
Milli Piyango Çekilişi Saat Kaçta Başlayacak?
Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak.
Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla öğrenebilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı
17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Tüm çekilişler canlı yayınlanır
Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.
Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.
Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.