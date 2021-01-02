Milli Piyango yılbaşı çekilişinde kazanan numaralar belli oldu – 2021 Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buldu. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL’nin sahibi belli oldu. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 563 milyon 40 bin TL olduğu çekiliş sonrası, vatandaşlar Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmeye çalışıyor. Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango 2021 büyük ikramiyesi, Manisa Akhisar'a isabet etti. İşte 2021 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve ikramiyelerin sıralı tam listesi…
Milli Piyango sonuçları, yılbaşı özel çekilişinin ardından belli oldu. Her sene yoğun ilgi gören özel çekilişin sonuçları canlı yayında açıklandı. 31 Aralık gecesi düzenlenen çekilişin ardından Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete çıktı. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. Milli Piyango sorgulama işlemi, online olarak öğrenilebiliyor. İşte, İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA
Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi her yıl yoğun ilgi görüyor. 31 Aralık'ta gerçekleştirilen çekiliş canlı yayında yapıldı. Milli Piyango 2021 sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden de paylaşıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete çıktı. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu.
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