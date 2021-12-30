MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTeselli ikramiyesi nedir? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne kadar? Teselli ikramiyesinin belirlenmesiyle ilgili bilgiler
GeriGündem Teselli ikramiyesi nedir? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne kadar? Teselli ikramiyesinin belirlenmesiyle ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 30 Aralık 2021 - 17:54 | 

Teselli ikramiyesi nedir? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne kadar? Teselli ikramiyesinin belirlenmesiyle ilgili bilgiler

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verilen ikramiyelerden biri. Milli Piyango sonuçlarının açıklanması ardından teselli ikramiyesi de belli olacak. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar teselli ikramiyesini araştırmaya başladılar. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi nedir, ne kadar? İşte teselli ikramiyesinin belirlenmesiyle ilgili bilgiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için heyecan artıyor. Amortinin yanı sıra teselli ikramiyesi çekilişe az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı.
2
Milli Piyano Online ekranı üzerinden yapılan açıklamada “teselli ikramiyesi” ile ilgili şu ifadelere yer verildi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
3
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi