Teselli ikramiyesi nedir? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne kadar? Teselli ikramiyesinin belirlenmesiyle ilgili bilgiler
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verilen ikramiyelerden biri. Milli Piyango sonuçlarının açıklanması ardından teselli ikramiyesi de belli olacak. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar teselli ikramiyesini araştırmaya başladılar. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi nedir, ne kadar? İşte teselli ikramiyesinin belirlenmesiyle ilgili bilgiler...
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için heyecan artıyor. Amortinin yanı sıra teselli ikramiyesi çekilişe az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.