Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri ne kadar? İşte çeyrek-yarım ve tam bilet fiyatları
Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini 120 milyon lira olarak belirlediği '2022 yılbaşı özel çekilişi' için satışa sunduğu biletlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı başka ikramiyeler de verilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri ne kadar?
Büyük ikramiyenin 120 milyon lira olduğu Milli Piyangonun "yılbaşı özel çekilişi" için biletler tüm hızıyla satışa devam ediyor. Vatandaşlar da bu gelişmenin ardından tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını sorguluyor. İşte, 2022 MPİ bilet fiyatları...
YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, Millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden duyuruldu.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
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NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.