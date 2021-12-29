Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri ne kadar? İşte çeyrek-yarım ve tam bilet fiyatları

Büyük ikramiyenin 120 milyon lira olduğu Milli Piyangonun "yılbaşı özel çekilişi" için biletler tüm hızıyla satışa devam ediyor. Vatandaşlar da bu gelişmenin ardından tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarını sorguluyor. İşte, 2022 MPİ bilet fiyatları...