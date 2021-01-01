Milli Piyango 2021 sonuçları | Online Bilet sorgulama ekranı.. Büyük ikramiye çıkan il ve rakamlar belli oldu.. İşte sonuçlar
Yılbaşı bileti sorgulama 2021 ekranı ile Milli Piyango biletine herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilecek olan pek çok kişi, bu işlemi internet üzerinden tamamlayabilecek. Talihli ismin Manisa Akhisar'dan bileti satın aldığı canlı yayında açıklanırken, diğer ikramiye türleri için Milli Piyango sonuçları sorgulama 2021 ekranı işaret edildi. 2021 Milli Piyango sonuçları sonrasında İnternetten yılbaşı bileti sorgulama işlemini Hurriyet.com.tr ve Millipiyangoonline.com Milli Piyango sayfası üzerinden yapmak ise birkaç işlemden oluşuyor. İşte, yılbaşı 2021 Milli Piyango çekilişi sonrası amorti rakamları ve Milli Piyango 2021 tam, yarım, çeyrek bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı, 2021 yılına dakikaların kaldığı 31 Aralık akşamı sona eren çekiliş sonrası pek çok vatandaşın gündemindeki konu oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından Hurriyet.com.tr ve Millipiyangoonline.com resmi internet sitesi üzerinden erişime açılan Milli Piyango sonuçları, 2021 yılbaşı bilet sorgulama ekranı, tam, yarım ve çeyrek bilet sorgulama işlemi için kolaylık sağlıyor. Büyük ikramiyenin Manisa Akhisar'da bir kişiye 25 milyon TL kazandırdığı gecede, toplam 563 milyon TL'lik ikramiye sahibini buldu. İşte, Yüz binlerce talihlinin satın almış olduğu yılbaşı biletine ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebileceği Milli Piyango 2021 yılbaşı bileti sorgulama ekranı ve kazanan numaralar tam ve sıralı liste
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2021 SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango sonuçları açıklandı.. Yılbaşı özel çekilişinin ardından büyük ikramiye isabet eden il belli oldu. Milli Piyango sorgulama sayfası 2021 yılının ilk dakikalarında yüz binlerce kişinin odak noktası oluyor. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu çekiliş, Kanal D ve Teve 2 kanallarında noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiye 9884757 numaralı çeyrek bilete çıktı, biletin Manisa Salihli'den satın alındığı belirlendi.. 2021 Milli Piyango sonuçları kapsamında büyük ikramiye ile birlikte son çekiliş amorti için gerçekleşti. Amorti rakamları da 0 ve 5 olarak belirlendi. Toplam 13 farklı tutarda ikramiye için çekiliş gerçekleştiren Milli Piyango, çekilişlerde toplam 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyeyi bilet sahiplerine takdim etti. İşte, Yılbaşı 2021 çekilişi için bilet satın alan kişilerin kolayca öğrenebileceği 2021 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı
Millipiyangoonline.com veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satın alınmış online biletlerin ikramiye kazanımları büyük ikramiye çekilişinin tamamlanmasını takiben 3 saat içerisinde üyelik hesaplarına tanımlanıyor olacak.
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI
10 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR
0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513
120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926
200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
87, 24, 21, 79, 05, 10, 31
300 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941
400 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253
500 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443,48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607
1000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR
600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025,746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077,292871, 242464
1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 109160910 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar
3813252, 8216776
5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,
Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlarımız da internetten bilet alarak online olarak bilet sahibi oldular.
BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON TL
Büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra www.milipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere bilete ikramiye çıkıp çıkmadığı millipiyangoonline.com'dan öğrenilebiecek.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.milipiyangoonline.comsitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
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