Milli Piyango 2021 sonuçları | Online Bilet sorgulama ekranı.. Büyük ikramiye çıkan il ve rakamlar belli oldu.. İşte sonuçlar

Bu yıl, Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlarımız da internetten bilet alarak online olarak bilet sahibi oldular.



