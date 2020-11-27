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Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 15:19 | 

Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye tutarı açıklandı

Yılbaşı günlerinin geleneği halini alan Milli Piyango özel yılbaşı çekilişi için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Şans oyunu tutkunları Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden 29 Kasım’ dan itibaren de isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabilecekler. Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? İşte Milli Piyango yılbaşı çekilişiyle ilgili detaylar…

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Milli Piyango biletleri 18 Kasım itibariyle bayilerden satışa sunulmaya başlandı. Biletlerini online sistem üzerinden almak isteyenler ise 29 Kasım’ dan itibaren millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından faydalanabilecek.

2MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR
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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon TL! Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak.

3TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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