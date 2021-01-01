Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama ekranı.. 2021 ikramiye sonuçları teselli ikramiyesi, büyük ikramiye ve sıralı tam liste
Milli Piyango sonuçları açıklandı.. Milli Piyango sorgulama ekranı ve sıralı tam liste yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango sonuçları gerçekleştirilen çekilişin ardından açıklandı. 100 milyon TL büyük ikramiyenin verildiği ve toplam 563 milyon 400 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı çekilişler saat 31 Aralık saat 14:30’da başladı. Gün boyu süren ve canlı yayınlanan çekilişlerde sonuçlar tüm kategorilerde açıklandı. Gecenin finalinde ise merakla beklenen büyük ikramiye sahibini buldu. Tarihinin en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL büyük ikramiyenin verildiği çekilişte bu ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Biletin Manisa / Aksihar'dan alındığı tespit edildi.. İşte 2021 Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste ve Milli Piyango 2021 bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango çekiliş sonuçları gelmeye başladı. Milli Piyango çekilişinin tamamlanmasının ardından büyük heyecan şimdi bilet sorgulamaya dönüştü. Vatandaşlar aldıkları yılbaşı milli piyango biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak ediyorlar. Peki Milli Piyango bileti sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte 2021 Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri hakkında tüm detaylar
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, Manisa Akhisar'dan satılan "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.
Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.
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SİSAL ŞANS'TAN AÇIKLAMA
Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.
100.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
0884757
1884757
2884757
3884757
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5884757
6884757
7884757
8884757
9084757
9184757
9284757
9384757
9484757
9584757
9684757
9784757
9804757
9814757
9824757
9834757
9844757
9854757
9864757
9874757
9880757
9881757
9882757
9883757
9884057
9884157
9884257
9884357
9884457
9884557
9884657
9884707
9884717
9884727
9884737
9884747
9884750
9884751
9884752
9884753
9884754
9884755
9884756
9884758
9884759
9884767
9884777
9884787
9884797
9884857
9884957
9885757
9886757
9887757
9888757
9889757
9894757
9984757
1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR
5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609
120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926
10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,
5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,
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Son 6 rakamına göre 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464
Son 5 rakamına göre 500 TL ikramiye kazanan numaralar
69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607
Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253
Son 3 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941
Son 2 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
87, 24, 21, 79, 05, 10, 31
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.
YILBAŞI 2021 BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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