Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Milli Piyango Online yılbaşı bileti satın alma ekranı! İşte büyük ikramiye tutarı
Milli Piyango yılbaşı biletleri kasım ayında satışa sunuldu. Milli Piyango Online ve bayilerden alınabilecek olan çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları belli oldu. 31 Aralık 2021 gecesi yapılacak Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak belirlendi. Biletlerini online sistem üzerinden almak isteyenler mobil uygulamadan da yararlanabilecekler. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? İşte, Milli Piyango Online yılbaşı bileti satın alma ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. 31 Aralık gecesi yapılacak büyük çekiliş öncesi Milli Piyango çeyrek, tam ve yarım yılbaşı biletleri millipiyangoonline.com ve bayiler üzerinden satışa çıktı. Toplam 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtılacağı çekilişte bilet fiyatları kategoriye göre değişecek. Tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak satılacak.
YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
2022 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, Millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden duyuruldu.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
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Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.- Büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL-Milli Piyango bileti nasıl alınır?
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.- Büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL-Milli Piyango bileti nasıl alınır?
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!