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Haber Giriş: 01 Ocak 2021 - 19:55 | 

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekiliş sonuçları belli oldu İşte Milli Piyango bilet öğrenme

Milli Piyango sonuçları, yılbaşı özel çekilişinin ardından belli oldu. Her sene yoğun ilgi gören özel çekilişin sonuçları canlı yayında açıklandı. 31 Aralık gecesi düzenlenen çekilişin ardından Milli Piyango bilet sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete çıktı. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. Milli Piyango sorgulama işlemi, online olarak öğrenilebiliyor. İşte, İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

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Milli Piyango sonuçları 31 Aralık'ta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından belli oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 14:30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'de gerçekleştirildi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye kazanan numaralar 9884757 oldu. İşte Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi tüm ikramiye listesi ve sorgulama ekranı

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi her yıl yoğun ilgi görüyor. 31 Aralık'ta gerçekleştirilen çekiliş canlı yayında yapıldı. Milli Piyango 2021 sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden de paylaşıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete çıktı. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı

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100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiyenin Manisa'nın Akhisar ilçesine isabet ettiği öğrenildi.

3AMORTİLER 0 VE 5 OLDU
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AMORTİLER 0 VE 5 OLDU

Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.

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100 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARA

9884757

1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 109160910 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

3813252, 8216776

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

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Bilet sahipleri amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com 'dan kolaylıkla öğrenebiliyor.

Sahip olduğunuz çeyrek, yarım ya da tam biletinizin numarasını bilet numarası ekranına girdikten sonra sorgula butonuna tıklayarak sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

6Milli Piyango Online İkramiye Ödemeleri
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Milli Piyango Online İkramiye Ödemeleri

www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.

Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.

İkramiye kazanan oyuncularımız online platformlarımızdan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.

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