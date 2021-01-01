Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı! Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekiliş sonuçları belli oldu İşte Milli Piyango bilet öğrenme

Milli Piyango sonuçları 31 Aralık'ta gerçekleştirilen çekilişlerin ardından belli oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 14:30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise 23:00'de gerçekleştirildi. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye kazanan numaralar 9884757 oldu. İşte Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi tüm ikramiye listesi ve sorgulama ekranı



Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi her yıl yoğun ilgi görüyor. 31 Aralık'ta gerçekleştirilen çekiliş canlı yayında yapıldı. Milli Piyango 2021 sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com adresinden de paylaşıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon lira değerindeki büyük ikramiye 9- 8- 8- 4- 7- 5- 7 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete çıktı. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 ve 5 oldu. İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı