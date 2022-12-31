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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Kazandıran rakamlar saatler ilerledikçe belirleniyor. Hızlı bilet sorgulama ekranı ile MP biletinizin (çeyrek, yarım, tam) rakamları ile ikramiye bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Yapılan ilk çekilişin ardından 10 Bin ve 20 Bin TL kazandıran numaraları açıklandı. 2023 Yılbaşı özel çekilişi saat 12:30'da başladı ve gün boyu yapılacak çekilişler noter huzurunda canlı yayın ile devam ediyor. Saat 23:15'de ise merakla beklenen 200 milyon TL değerindeki dev ikramiye sahibini bulacak. Aynı zamanda Amorti çekilişi de gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından da canlı yayınlanacak. Bu yıl biletler çeyrek 50, yarım 100 ve tam 200 TL olarak satışa sunulmuştu. Tamamı dağıtım garantili ikramiye özelliği ile dikkat çeken Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde heyecan seviyesi yükseldi. Bilet sorgulama ekranı ile Milli Piyango özel sayfamızdan çeyrek, yarım ve tam biletlerinizin rakamları ile ikramiye bilgilerinizi hızlı bilet sorgulama yapabilir ve ikramiye bilgilerinizi çekiliş sonrasında yayınlanacak sıralı tam listeden de kontrol ederek öğrenebilirsiniz.
Rakamların belli olmasının ardından hızlı bilet sorgulama ekranı ile sonuçları anında öğrenebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dikkat çeken bir diğer gelişme de 200 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması. Peki dağıtım garantisi nedir? Milli Piyango yılbaşı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Milli Piyango hızlı bilet ikramiye sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişinin detayları...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ VE İKRAMİYE BİLGİLERİ
- 12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
- 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
- 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
- 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.
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Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
₺200.000.000
₺200.000.000*
2
₺20.000.000
₺40.000.000
10
₺2.000.000
₺20.000.000
20
₺1.000.000
₺20.000.000
30
₺500.000
₺15.000.000
100
₺50.000
₺5.000.000
240
₺20.000
₺4.800.000
300
₺10.000
₺3.000.000
1.100
₺5.000
₺5.500.000
10.000
₺3.000
₺30.000.000
60.000
₺2.000
₺120.000.000
300.000
₺800
₺240.000.000
700.000
₺400
₺280.000.000
2.000.000
₺200
₺400.000.000
63 Tes. İkr. **
₺200.000
₺12.600.000
3.071.866
-
|₺1,395,900,000
Bu çekilişin biletleri 10.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile ikramiye çıkan numaralar sistemimizde olacak. Özel olarak hazırlanmış bilet sorgulama ekranından bilet numaranızı girerek, biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olacak. Çekiliş kapsamında dağıtılması beklenen toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tümü garantili olarak dağıtılacak. Büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yıl 200 milyon lira olan büyük ikramiyenin yanında, 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.
Çeyrek bilet 50, Yarım bilet 100 ve Tam bilet 200 TL'den satışa sunuldu. Milli Piyango biletleri 31 Aralık Cumartesi günü saat 12'ye kadar satılabilecek.
Milli Piyango çekilişi saat 12:30'da başlayacak ve büyük ikramiye çekilişi saat 23:15'te gerçekleşecek. Tüm gün devam edecek çekilişler Milli Piyango TV kanalından canlı yayınlanacak. Yılbaşı Özel Çekilişi büyük Ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15’te Kanal D ekranlarında da izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.