Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Kazandıran rakamlar saatler ilerledikçe belirleniyor. Hızlı bilet sorgulama ekranı ile MP biletinizin (çeyrek, yarım, tam) rakamları ile ikramiye bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Yapılan ilk çekilişin ardından 10 Bin ve 20 Bin TL kazandıran numaraları açıklandı. 2023 Yılbaşı özel çekilişi saat 12:30'da başladı ve gün boyu yapılacak çekilişler noter huzurunda canlı yayın ile devam ediyor. Saat 23:15'de ise merakla beklenen 200 milyon TL değerindeki dev ikramiye sahibini bulacak. Aynı zamanda Amorti çekilişi de gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından da canlı yayınlanacak. Bu yıl biletler çeyrek 50, yarım 100 ve tam 200 TL olarak satışa sunulmuştu. Tamamı dağıtım garantili ikramiye özelliği ile dikkat çeken Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde heyecan seviyesi yükseldi. Bilet sorgulama ekranı ile Milli Piyango özel sayfamızdan çeyrek, yarım ve tam biletlerinizin rakamları ile ikramiye bilgilerinizi hızlı bilet sorgulama yapabilir ve ikramiye bilgilerinizi çekiliş sonrasında yayınlanacak sıralı tam listeden de kontrol ederek öğrenebilirsiniz.



Rakamların belli olmasının ardından hızlı bilet sorgulama ekranı ile sonuçları anında öğrenebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dikkat çeken bir diğer gelişme de 200 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması. Peki dağıtım garantisi nedir? Milli Piyango yılbaşı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Milli Piyango hızlı bilet ikramiye sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişinin detayları...



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ VE İKRAMİYE BİLGİLERİ



- 12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.



- 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.



- 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.



- 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.







BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?



23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.