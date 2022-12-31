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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA (2023) | 20 Milyon talihlisi belli oldu!.. Aralık 2022 Yılbaşı özel çekilişi heyecanı devam ediyor: Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı

Güncelleme Tarihi:

#Milli Piyango#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Bilet Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2022 20:23

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı heyecanla takip ediliyor. 2023 Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar hızlı bilet sorgulama işlemi ile ikramiye sonuçlarını öğrenmek istiyorlar. 31 Aralık 2022'nin son saatleri Milli Piyango heyecanı ile katlanarak devam ediyor. Bu yılın dev ikramiyesi tam 200 milyon TL. Tamamı dağıtım garantili olan çekiliş için ilk rakamlar belli oldu. 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 10 bin ve 20 bin TL kazandıran numaralar canlı yayında noter huzurunda yapılan çekiliş ile açıklandı. Şimdi gözler diğer Milli Piyango çekilişlerine çevrildi. Yılbaşı bilet sorgulama 2023 ekranı, Hurriyet.com.tr'de erişimde olacak. Diğer taraftan Milli Piyango sonuçları canlı olarak da takip edilebilecek. İşte, Milli Piyango 2023 sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

1/15MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA (2023) | 20 Milyon talihlisi belli oldu.. Aralık 2022 Yılbaşı özel çekilişi heyecanı devam ediyor: Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Kazandıran rakamlar saatler ilerledikçe belirleniyor. Hızlı bilet sorgulama ekranı ile MP biletinizin (çeyrek, yarım, tam) rakamları ile ikramiye bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Yapılan ilk çekilişin ardından 10 Bin ve 20 Bin TL kazandıran numaraları açıklandı. 2023 Yılbaşı özel çekilişi saat 12:30'da başladı ve gün boyu yapılacak çekilişler noter huzurunda canlı yayın ile devam ediyor. Saat 23:15'de ise merakla beklenen 200 milyon TL değerindeki dev ikramiye sahibini bulacak. Aynı zamanda Amorti çekilişi de gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye çekilişi Kanal D ekranlarından da canlı yayınlanacak. Bu yıl biletler çeyrek 50, yarım 100 ve tam 200 TL olarak satışa sunulmuştu. Tamamı dağıtım garantili ikramiye özelliği ile dikkat çeken Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişinde heyecan seviyesi yükseldi. Bilet sorgulama ekranı ile Milli Piyango özel sayfamızdan çeyrek, yarım ve tam biletlerinizin rakamları ile ikramiye bilgilerinizi hızlı bilet sorgulama yapabilir ve ikramiye bilgilerinizi çekiliş sonrasında yayınlanacak sıralı tam listeden de kontrol ederek öğrenebilirsiniz.

Rakamların belli olmasının ardından hızlı bilet sorgulama ekranı ile sonuçları anında öğrenebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dikkat çeken bir diğer gelişme de 200 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması. Peki dağıtım garantisi nedir? Milli Piyango yılbaşı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Milli Piyango hızlı bilet ikramiye sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişinin detayları...

 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SAATLERİ VE İKRAMİYE BİLGİLERİ 

- 12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

- 15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

- 18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

- 20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.



BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve büyük ikramiye 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

2/1520.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

5424303, 5839489

3/152.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0256035, 0341678, 0357483, 0528624, 1404769, 2271176, 3266702, 3439448, 5323047, 8223019

4/151.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

1039531, 1144595, 1225572, 1970525, 2008962, 2308330, 2351908, 2469708, 2787105, 3492628,3697011, 5093765, 5385056, 5977975, 5986604, 6365391, 6650782, 7815352, 8287797, 8574583,

5/15500.000 TL ikramiye kazanan numaralar

500.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0125832, 0284345, 0934037, 1176234, 1570328, 1921644, 2069299, 2169369, 4219987, 4238110,4480875, 5152250, 5405757, 5576690, 5600539, 5752451, 5850966, 5945516, 6363086, 6406679,6666460, 6977549, 7247036, 7692503, 7730621, 7844859, 8661989, 8828675, 9071714, 9624096,

6/1550.000 TL ikramiye kazanan numaralar

50.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0406392,0439742,0589275,0595348,0668631,0957193,1218698,1291752,1312830,1338036,1365698,
1402276,1536582,1580111,1661612,1674011,1680580,1727052,1924071,1964682,1978909,2008134,2080531,2180411,2230162,2432666,2441213,2543616,2560788,2634823,2666796,2850503,2953796,2991029,2991740,3030498,3490276,3497864,3588162,3659077,3930870,3940923,3970011,3973697,3976334,3988081,4099344,4186434,4205803,4475025,4484524,4572359,4716084,4740960,4761225,4935310,4956803,5050496,5185083,5366836,5419143,5928391,5958343,6084857,6268699,6295632,6410198,6473027,6532309,6886745,6930676,7049747,7086761,7221470,7279397,7471350,7553250,7612849,7771837,7878719,7950655,7951082,7977224,8054060,8123944,8129519,8150562,8245767,8330365,8429818,8612478,8733335,8849935,8941909,9398121,9398961,9524472,9716923,9807090,9925993

7/1510.000 TL ikramiye kazanan numaralar

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0006862.......0041066.......0045711.......0071423.......0132943.......0151319.......0189879.......0200147.......0201757.......0221178.......
0230755.......0243751.......0279871.......0319042.......0331355.......0339030.......0340595.......0508948.......0539652.......0561493
0574159.......0611908.......0639622.......0650956.......0681449.......0764886.......0955846.......0979727.......0981292.......0999297
1032307.......1052507.......1072748.......1124102.......1142768.......1247336.......1266560.......1285087.......1294589.......1387753.......
1388763.......1404979.......1431990.......1450691.......1527953.......1533727.......1556873.......1571784.......1576428.......1618447.......
1652887.......1669714.......1676346.......1712241.......1715387.......1741540.......1810351.......1822300.......1902603.......1949851.......
1972502.......2003520.......2023132.......2086305.......2086409.......2106295.......2113738.......2164251.......2177204.......2188832.......
2225540.......2261434.......2269191.......2272939.......2298125.......2311596.......2379973.......2423776.......2447345.......2463990.......
2477139.......2481935.......2488351.......2590385.......2598448.......2621021.......2664209.......2671491.......2787314.......2827028.......
2834679.......2909840.......3080686.......3083583.......3135377.......3139517.......3170323.......3175741.......3216940.......3243442.......
3259226.......3370738.......3379271.......3474695.......3497060.......3503575.......3507075.......3534760.......3592280.......3630195.......
3653744.......3689760.......3696358.......3702116.......3711870.......3734878.......3755458.......3765767.......3828628.......3897837.......
3962624.......3976287.......3985725.......4003241.......4007290.......4086013.......4142063.......4169209.......4200182.......4219826.......
4244903.......4250886.......4256696.......4264203.......4279806.......4283995.......4288093.......4357839.......4367519.......4385583.......
4411805.......4416552.......4531130.......4535276.......4668814.......4702078.......4712939.......4715095.......47581544769506.......
4783514.......4835237.......4835264.......4846593.......5055241.......5072478.......5097108.......5099003.......5136087.......5142012.......
5216375.......5222905.......5252757.......5260276.......5261547.......5272666.......5285142.......5293997.......5346028.......5361888.......
5393474.......5398061.......5426318.......5452208.......5452421.......5488700.......5501170.......5519370.......5520242.......5563603.......
5607196.......5607716.......5619343.......5637807.......5661496.......5705604.......5757671.......5851830.......5888849.......5954861.......
6010958.......6012838.......6066626.......6130313.......6132794.......6141832.......6151371.......6206955.......6246015.......6275135.......
6344537.......6373558.......6427733.......6467633.......6477480.......6491845.......6518299.......6525769.......6528227.......6623528.......
6727279.......6743077.......6777142.......6870075.......69041317012181.......7060151.......7061220.......7158616.......7173847.......
7242967.......7265541.......7396693.......7414104.......7420497.......7512885.......7523367.......7535362.......7575026.......7589578.......
7704911.......7748817.......7842112.......7864795.......7871913.......7874337.......7875233.......7898065.......7930604.......8010163.......
8017761.......8052106.......8070606.......8156201.......8187762.......8230307.......8240668.......8297854.......8305801.......8329962.......
8372024.......8401323.......8436564.......8649635.......8734242.......8735336.......8766928.......8777721.......8787020.......8806537.......
8846763.......8872754.......8877382.......8910023.......8956672.......8977164.......8980436.......9000387.......9006971.......9027481.......
9030494.......9050187.......9074883.......9115303.......9120958.......9135811.......9143223.......9260966.......9261140.......9286815..............
9308547.......9316536.......9396379.......9520075.......9528386.......9582476.......9644842.......9650729.......9669687.......9678466.......
9735234.......9763653.......9769793.......9773355.......9856881.......9864853.......9930012.......9949447.......9976225.......9987982.......

8/1520.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

 

0045801.......0058657.......0130244.......0140945.......0145639.......0227666.......0230276.......0248208.......0251828.......0268537
0315846.......0339112.......0613316.......07024540738233.......0759292.......0793980.......0872162.......0907135.......0909200
0982833.......1026729.......1049605.......1063223.......1168527.......1223789.......1244683.......1283270.......1288532.......1325808
1435082.......1498839.......1505458.......1526085.......1563491.......1612727.......1635144.......1666147.......1680959.......1693374
1716535.......1798667.......1798868.......1894173.......1918496.......1986252.......2071934.......2096340.......2123103.......2202128
2241453.......2300134.......2304003.......2384850.......2447748.......2559514.......2559859.......2717162.......2718110.......3012380
3077472.......3116149.......3227923.......3252236.......3269465.......3312280.......3335473.......3360676.......3392331.......3419649
3470535.......3478588.......3500751.......3520008.......3563150.......3585303.......3588625.......3593182.......3683767.......3689055
3725229.......3930505.......3932788.......4011291.......4102997.......4141336.......4158807.......4160827.......4223581.......4254797
4330729.......4351073.......4371238.......4425857.......4534632.......4571425.......4579798.......4582526.......4585714.......4604808
4681812.......4685193.......4695982.......4756949.......4783691.......4818180.......4840119.......4847919.......4882780.......4891975
4917792.......4946970.......4958194.......5017011.......5061631.......5082354.......5092320.......5197825.......5272830.......5305966
5371994.......5374508.......5405198.......5465237.......5472720.......5477122.......5530285.......5530317.......5590494.......5604288
5691416.......5732275.......5753177.......5847433.......5853908.......5901879.......5956622.......5982696.......6031309.......6047083
6088826.......6106967.......6154422.......6249303.......6258053.......6310908.......6339548.......6457662.......6464913.......6479885
6533657.......6562422.......6621083.......6622144.......6673727.......6728626.......6810592.......6847359.......7030509.......7049713
7059358.......7067973.......7068055.......7103091.......7143242.......7177466.......7241064.......7290497.......7296456.......7378137
7413449.......7503972.......7510548.......7523447.......7524798.......7582227.......7601973.......7603640.......7610196.......7637759
7670049.......7715664.......7754583.......7758793.......7792815.......7807381.......7810808.......7867662.......7903023.......7903790
7999335.......8040382.......8090062.......8091415.......8138526.......8153770.......8167231.......8212129.......8260815.......8289196
8320676.......8329328.......8375064.......8403183.......8411494.......8471953.......8530039.......8558844.......8563716.......8581015
8605152.......8664090.......8733524.......8760714.......8806139.......8934538.......8939090.......8988240.......9002476.......9028349
9146656.......9181835.......9213678.......9257174.......9309827.......9342969.......9369578.......9369591.......9443247.......9519817
9652529.......9656457.......9710490.......9727608.......9769060.......9776578.......9778231.......9834433.......9928224.......9939667

9/1531 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi

31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi

Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 7 Kasım 2022 itibari ile satın alabilirsin.

Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

₺200.000.000

₺200.000.000*

2

₺20.000.000

₺40.000.000

10

₺2.000.000

₺20.000.000

20

₺1.000.000

₺20.000.000

30

₺500.000

₺15.000.000

100

₺50.000

₺5.000.000

240

₺20.000

₺4.800.000

300

₺10.000

₺3.000.000

1.100

₺5.000

₺5.500.000

10.000

₺3.000

₺30.000.000

60.000

₺2.000

₺120.000.000

300.000

₺800

₺240.000.000

700.000

₺400

₺280.000.000

2.000.000

₺200

₺400.000.000

63 Tes. İkr. **

₺200.000

₺12.600.000

3.071.866

-

₺1,395,900,000

Bu çekilişin biletleri 10.000.000 ikramiye numarası üzerinden düzenlenmiştir.

10/15MİLLİ PİYANGO BİLETİ İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO BİLETİ İLE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12:30'da başlayacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ile ikramiye çıkan numaralar sistemimizde olacak. Özel olarak hazırlanmış bilet sorgulama ekranından bilet numaranızı girerek, biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI



MİLLİ PİYANGO CANLI YAYIN EKRANI DÜZGÜN AÇILMIYORSA LİNKİ TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

11/15MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

12/15TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ BÜYÜK İKRAMİYE

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ BÜYÜK İKRAMİYE

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 200 milyon lira olacak. Çekiliş kapsamında dağıtılması beklenen toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olarak belirlendi. 31 Aralık gecesi yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tümü garantili olarak dağıtılacak. Büyük ikramiye isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yıl 200 milyon lira olan büyük ikramiyenin yanında, 2 adet 20 milyon lira, 10 adet 2 milyon lira, 20 adet 1 milyon lira, 30 adet de 500 bin liralık ikramiye dağıtılacak.

13/15MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek bilet 50, Yarım bilet 100 ve Tam bilet 200 TL'den satışa sunuldu. Milli Piyango biletleri 31 Aralık Cumartesi günü saat 12'ye kadar satılabilecek.

14/15MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Milli Piyango çekilişi saat 12:30'da başlayacak ve büyük ikramiye çekilişi saat 23:15'te gerçekleşecek. Tüm gün devam edecek çekilişler Milli Piyango TV kanalından canlı yayınlanacak. Yılbaşı Özel Çekilişi büyük Ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş 31 Aralık akşamı saat 23.15’te Kanal D ekranlarında da izleyiciyle buluşacak. Tüm çekilişler noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek.

15/15 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA (2023) | 20 Milyon talihlisi belli oldu.. Aralık 2022 Yılbaşı özel çekilişi heyecanı devam ediyor: Milli Piyango hızlı bilet sorgulama ekranı
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