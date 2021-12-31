MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA: 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı şekilleniyor... Yılbaşı bileti sorgulama bu ekranda

Yılbaşı bilet sorgulama ekranı telefondan, tabletten ve bilgisayardan erişime açık olacak. Kazanan numaralar, Hurriyet.com.tr 2022 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı aracılığıyla bilet numarası girerek öğrenilebilecek ya da sıralı tam liste ile görüntülenebilecek. 120 milyon TL, 1,2 milyon, 120 bin, 12 bin, 6 bin, amorti ve diğer ikramiye tutarları tek aşamada hızlı bir şekilde öğrenilebilecek. İşte, 2022 Milli Piyango sonuçları sorgulama bilgileri