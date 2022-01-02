MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULA 2022: Bilet sorgulama ile amorti, büyük ikramiye, tam ve sıralı liste detayları
Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı bilet sorgulama ekranı, amorti, büyük ikramiye ve tam sıralı liste detaylarını kamuoyu ile paylaşıyor. Bilet sorgulama ekranı, 2022 Milli Piyango sonuçları çekilişinin akabinde büyük ikramiye kazanan numara ile birlikte diğer ikramiye kazanan numaralar da erişime açtı. Milli Piyango büyük ikramiyesinin nereye çıktığı da duyuruldu. Büyük ikramiyenin İzmir Konak'ta satılan bir çeyrek bilete isabet ettiği açıklandı. İşte, 2022 yılbaşı özel çekilişi için canlı yayın ile açıklanan Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve ikramiye sıralı listesi
Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama ekranı yılbaşı özel çekilişinin ardından erişime açıldı. 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı aracılığıyla vatandaşlar, internet üzerinden sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. İşte, 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı çekiliş sonuçları hakkında kamuoyu ile paylaşılan detaylı bilgiler
MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango bilet sorgulama ekranına, kurumun resmi internet sitesinde yaşanan yoğunluk dolayısıyla Hurriyet.com.tr aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Hurriyet.com.tr’nin Milli Piyango bilet sorgulama sayfası, Milli Piyango’nun açıkladığı sonuçları anbean sisteme dahil etmekte ve Milli Piyango ile paralel ilerlemektedir.
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MİLLİ PİYANGO 2022 BÜYÜK İKRAMİYE VE AMORTİ HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?
Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye, " 9876066" numaralı bilete isabet etti. Amorti rakamları ise 4 ve 5 oldu. Çekilişte 12 milyon liralık ikramiye " 2683183, 4552864" numaralı bilete isabet etti.
BÜYÜK İKRAMİYE 23.00’DA SAHİBİNİ BULDU
Yenilenen sistemi ve biletlerin dijital sisteme geçmesi dolayısıyla sonuçların daha erken açıklanabileceğini duyuran Milli Piyango, bu nedenle önceki yıl olduğu gibi bu yıl da çekilişe erken saatlerde başladı.
Saat 17.00’da ilk çekilişi gerçekleştiren Milli Piyango, büyük ikramiye çekilişini saat 23.00 civarında tamamladı.
Saat 17.00’da ilk çekilişi gerçekleştiren Milli Piyango, büyük ikramiye çekilişini saat 23.00 civarında tamamladı.