MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULA 2022: Bilet sorgulama ile amorti, büyük ikramiye, tam ve sıralı liste detayları

BÜYÜK İKRAMİYE 23.00’DA SAHİBİNİ BULDU

Yenilenen sistemi ve biletlerin dijital sisteme geçmesi dolayısıyla sonuçların daha erken açıklanabileceğini duyuran Milli Piyango, bu nedenle önceki yıl olduğu gibi bu yıl da çekilişe erken saatlerde başladı.



Saat 17.00’da ilk çekilişi gerçekleştiren Milli Piyango, büyük ikramiye çekilişini saat 23.00 civarında tamamladı.