Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanır? 29 Mart Milli Piyango sonuçları sorgulama
Milli Piyango çekilişi her ayın 9’u, 19’u, 29’u ve özel günlerde yapılan çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. Şans oyununu oynayanlar çekiliş günlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki, 29 Mart Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve çekiliş saati
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Piyango sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor Her ayın 9’u, 19’u, 29’u ve özel günlerde yapılan çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekiliş 15.30 ve 17.30 saatleri aralığında yapılıyor. 29 Mart Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasının ardından biletinizi aşağıdaki link ile sorgulayabilirsiniz.
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.