Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanır? 29 Kasım Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi yılbaşından önce son kez çekiliyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. 15:30’da başlayan çekiliş millipiyangoonline.com’dan canlı olarak yayınlanıyor. İşte 29 Kasım Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı
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Milli Piyango çekilişi, her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştiriliyor. 29 Kasım Milli Piyango çekilişi saat 15:30’da başladı. İşte sorgulama ekranı
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Milli Piyango çekilişi saat 15:30’da başladı. Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak düzenlenen çekiliş sonrası, Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste kamuoyuna duyurulacak.
Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.
Biletinde seçmiş olduğunuz numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsunuz. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriliyor:
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksınız.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.