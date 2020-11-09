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Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 10:30 | 

Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Kasım Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı

2020 kasım ayının ilk Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlan Milli Piyango Çekilişinin sonuçları ve ikramiyelerin sıralı listesi kısa bir süre sonra belli olacak. Peki, Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Kasım Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı…

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Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 9 Kasım Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasına saatler kaldı. Her ayın 9'u, 19'u ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişi, canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden paylaşılıyor.

2MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango'nun bugün yapılacak çekilişi saat 15.30'da başlayacak. Çekiliş Millipiyangoonline.com'da canlı olarak izlenebilecek. Amorti ve büyük ikramiye çekilişi ise saat 17.30'da gerçekleşecek.

3Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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