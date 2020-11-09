Milli Piyango sonuçları saat kaçta açıklanacak? 9 Kasım Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor! Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.