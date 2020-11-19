Milli Piyango sonuçları açıklanıyor – 19 Kasım Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli olacak?
Milli Piyango’da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Her ay üç kez gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi bu ay ikinci kez gerçekleştirilecek. Canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları Milli Piyango Online ekranı üzerinden de paylaşılacak. İkramiye heyecanı yaşayan binlerce kişi, çekiliş saatine odaklanmış durumda. Peki, 19 Kasım Milli Piyango sonuçları saat kaçta belli olacak?
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Milli Piyango'da bugün çekiliş heyecanı var. Her ayın 9, 19 ve 29. günlerinde düzenlenen Milli Piyango'da kasım ayının ikinci çekilişi saatler sonra belli olacak. Şans oyunu tutkunlarının sonucunu merakla beklediği Milli Piyango çekilişinin sonucu online platform üzerinden takip edilebilecek.
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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
19 Kasım Milli Piyango Çekili saat 15.30’da başlayacak. Milli Piyango'da büyük ikramiye kazanacak numara ise 17.30'da çekilecek. Aynı şekilde amorti numarası da aynı saatte belli olacak.
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Milli Piyango Nasıl Oynanır?
Oyuncular, üzerinde numara basılı bulunan biletleri satın alarak oyuna katılır. Her çekiliş için bilet fiyatı ayrıca Sisal Şans tarafından belirlenir.
Her bir biletin numarası sıralı rakamlardan oluşur. Her çekiliş için çekilişe katılacak, biletin üzerine yazılı / basılı numaraların sayısı belirlenir.
Biletler “tam”, “yarım” ve “çeyrek” bilet olarak ayrılmaktadır. Tam bilet üzerinde basılı numaralar yalnızca bir bilet üzerinde mevcuttur; yarım bilet üzerinde basılı numaralar iki farklı bilet üzerinde mevcuttur; çeyrek bilet üzerinde basılı numaralar dört farklı bilet üzerinde mevcuttur. Üzerinde aynı numara bulunan biletler, üzerlerine basılan özel harfler ile birbirinden ayırt edilmektedir.
Yarım biletin fiyatı tam biletin yarısı kadar, çeyrek biletin fiyatı tam biletin çeyreği (dörtte biri) kadardır.
Kazanan numaralar birkaç küre içerisinden çekilmektedir (her rakam bir küreden çekilmektedir). Sisal Şans sistemi, her çekiliş sonucunun tahmin edilemez olmasını ve her bir bilet numarasının çekilme ihtimalinin aynı olmasını sağlamaktadır.