Milli Piyango sonuçları açıklandı - 29 Mart Milli Piyango çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu oynayanların heyecanla takip ettiği çekilişin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen 29 Mart Milli Piyango çekilişinde 4.000.000 TL kazanan numara 313893 oldu. İşte, Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
29 Mart Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Sisal Şans tarafından canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 3 ve 8 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.
Her ayın 9’u, 19’u, 29’u ve özel günlerde yapılan çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
3
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor
4
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.