Milli Piyango sonuçları açıklandı! 2022 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye sonucu ve kazanan şehir belli oldu.. İşte amorti ve sıralı tam liste bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango 2022 sonuçları, dün akşam gerçekleşen yılbaşı özel çekilişi ile belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Milli Piyango çekilişi 31 Aralık yılbaşı akşamı saat 17:00’da başladı. Milli Piyango büyük ikramiye amorti kazanan numaralar için ise çekiliş saat 23:00’da gerçekleşti. Kanal D ve Milli Piyango TV üzerinden yayınlanan canlı çekilişin ardından büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numaraları 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6. olarak açıklandı. Milli piyango yılbaşı özel çekilişinde bu senenin amorti rakamları da 4 ve 5 oldu. Millipiyangoonline.com üzerinden ve telefon mobil uygulamasından Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ile ikramiye numaraları tek tıkla sorgulanabiliyor. Milli Piyango sıralı tam listesi sonuçları hızlı sorgulama ekranı haberimizde.