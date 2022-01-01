Milli Piyango sonuçları açıklandı! 2022 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye sonucu ve kazanan şehir belli oldu.. İşte amorti ve sıralı tam liste bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye, amorti kazandıran numaralar ve teselli ikramiyesi kazandıran numaralar belli oldu. 31 Aralık gecesi gerçekleşen heyecan dolu Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9-8-7-6-0-6-6 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazandıran çeyrek bilet İzmir'in Konak ilçesinden satıldı. Toplam 13 kategoride tamamlanan özel çekilişte, 12 milyon TL, 1 milyon TL, 200 bin TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL, 1000 TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti) ve 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları Milli Piyango Online sorgulama ekranı ile internetten ve telefondan tek tıkla sorgulanabilecek. İşte, Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı ve 31 Aralık Milli Piyango sıralı tam liste...
Milli Piyango 2022 sonuçları, dün akşam gerçekleşen yılbaşı özel çekilişi ile belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Milli Piyango çekilişi 31 Aralık yılbaşı akşamı saat 17:00’da başladı. Milli Piyango büyük ikramiye amorti kazanan numaralar için ise çekiliş saat 23:00’da gerçekleşti. Kanal D ve Milli Piyango TV üzerinden yayınlanan canlı çekilişin ardından büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numaraları 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6. olarak açıklandı. Milli piyango yılbaşı özel çekilişinde bu senenin amorti rakamları da 4 ve 5 oldu. Millipiyangoonline.com üzerinden ve telefon mobil uygulamasından Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ile ikramiye numaraları tek tıkla sorgulanabiliyor. Milli Piyango sıralı tam listesi sonuçları hızlı sorgulama ekranı haberimizde.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ekran aracılığıyla elinizdeki bilet numarası ile bilet sorgulama yapabilir ya da sıralı tam liste aracılığıyla ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.
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1.200.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 2235206
- 2364344
- 2879455
- 3055229
- 4077312
- 4907435
- 7141746
- 7333210
- 7728011
- 7728896
120.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0078371
- 0170681
- 0214962
- 0420658
- 0613417
- 1306329
- 1663520
- 2237734
- 2619326
- 2776695
- 3171980
- 3748152
- 4570472
- 5467007
- 5578083
- 5645036
- 5682593
- 6205750
- 6314708
- 6435891
- 7024637
- 7338558
- 7393447
- 7750704
- 7809946
- 8196159
- 8201115
- 8222456
- 8258639
- 8345770
- 8385805
- 8399163
- 8831844
- 9172700
- 9246584
- 9490342
- 9624420
- 9919572
- 9962942
12.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0130730
- 0150079
- 0275673
- 0535950
- 0796122
- 0801304
- 0919683
- 0920638
- 0962233
- 1070364
- 1146916
- 1205932
- 1266902
- 1369290
- 1442349
- 1509767
- 1527433
- 1602522
- 1715065
- 1778006
- 1824872
- 2007510
- 2116581
- 2129968
- 2269147
- 2344418
- 2513158
- 2533222
- 2690698
- 2924162
- 2942899
- 2973569
- 3074841
- 3120652
- 3138879
- 3219679
- 3560465
- 3713336
- 3793670
- 3841345
- 3925144
- 3935588
- 4150211
- 4233493
- 4262075
- 4277512
- 4354654
- 4483938
- 4513057
- 4523173
- 4589440
- 4592793
- 4864163
- 5009678
- 5100771
- 5104062
- 5115936
- 5125572
- 5129588
- 5150254
- 5562047
- 5694068
- 5720773
- 5936904
- 6127878
- 6387120
- 6506012
- 6527233
- 6571939
- 6578046
- 6612287
- 6754578
- 6878000
- 6915060
- 7102736
- 7335513
- 7339450
- 7414445
- 7630951
- 7769870
- 7808225
- 7905174
- 8049223
- 8151703
- 8160774
- 8220400
- 8229353
- 8614969
- 8645236
- 8822801
- 8830719
- 8975363
- 8986239
- 9092225
- 9163265
- 9164979
- 9425722
- 9755333
- 9800399
- 9980685
6.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0044475
- 0070243
- 0080561
- 0083479
- 0120817
- 0139374
- 0341241
- 0355927
- 0377151
- 0417254
- 0626268
- 0627397
- 0690564
- 0888457
- 0889792
- 0950463
- 0972840
- 0988560
- 1001101
- 1117368
- 1123047
- 1129022
- 1134664
- 1233206
- 1276382
- 1302263
- 1424088
- 1482741
- 1484784
- 1516851
- 1671868
- 1716989
- 1736689
- 1746878
- 1800057
- 1838349
- 1896393
- 1898523
- 1971230
- 2039622
- 2261698
- 2271124
- 2322578
- 2327819
- 2330283
- 2369890
- 2389692
- 2447344
- 2551563
- 2610288
- 2615233
- 2658077
- 2758325
- 2812387
- 2963119
- 3018162
- 3020656
- 3043301
- 3045772
- 3053198
- 3121588
- 3183782
- 3353192
- 3356053
- 3360578
- 3437421
- 3514533
- 3598991
- 3651480
- 3666737
- 3702695
- 3732681
- 3753401
- 3802373
- 3807227
- 3827948
- 3891874
- 3929124
- 3934596
- 3968495
- 3974244
- 4013370
- 4052957
- 4121745
- 4330292
- 4384000
- 4468984
- 4497692
- 4506339
- 4539279
- 4633076
- 4656149
- 4699100
- 4699237
- 4777346
- 4839383
- 4941868
- 5097393
- 5119654
- 5164020
- 5173898
- 5231795
- 5256699
- 5299938
- 5393752
- 5403703
- 5412918
- 5494498
- 5521817
- 5555844
- 5626184
- 5627757
- 5674760
- 5780510
- 5803202
- 5844142
- 5854293
- 5941613
- 5977187
- 6053064
- 6067006
- 6208824
- 6212144
- 6295445
- 6413247
- 6445570
- 6475544
- 6563879
- 6613762
- 6666498
- 6710081
- 6755984
- 6794862
- 6868384
- 6888250
- 7101072
- 7127800
- 7209166
- 7222696
- 7229145
- 7320529
- 7321226
- 7361436
- 7447038
- 7457381
- 7498881
- 7523089
- 7583866
- 7663520
- 7681743
- 7744916
- 7798175
- 7867680
- 7900051
- 7953280
- 7996998
- 8004068
- 8004088
- 8075160
- 8099201
- 8271735
- 8321337
- 8446711
- 8453076
- 8498085
- 8523288
- 8541057
- 8582054
- 8599181
- 8617044
- 8617993
- 8682689
- 8813347
- 8866165
- 8893144
- 8949166
- 8960872
- 8977045
- 8990666
- 9051056
- 9070015
- 9123093
- 9195061
- 9257178
- 9258720
- 9300898
- 9328381
- 9342548
- 9362256
- 9374081
- 9407549
- 9414986
- 9415491
- 9547817
- 9558570
- 9637737
- 9728169
- 9840616
- 9870008
- 9964012
2.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 001526
- 026721
- 034949
- 043675
- 045786
- 053550
- 062343
- 087817
- 097881
- 116557
- 117891
- 118711
- 121036
- 132655
- 136519
- 168089
- 181388
- 188254
- 193279
- 210528
- 210976
- 222410
- 227216
- 235666
- 236036
- 237918
- 240629
- 240824
- 245573
- 250184
- 258256
- 269899
- 277243
- 282225
- 287679
- 305295
- 350083
- 351537
- 358998
- 376268
- 384441
- 415910
- 430447
- 433534
- 438342
- 441110
- 446345
- 470929
- 508123
- 508831
- 509126
- 529171
- 530042
- 561073
- 561607
- 566378
- 570146
- 570956
- 571604
- 573762
- 588644
- 598150
- 602214
- 621238
- 625305
- 629148
- 651925
- 677892
- 687244
- 701250
- 712878
- 713449
- 718215
- 729734
- 738112
- 755915
- 760839
- 761997
- 772718
- 785812
- 791464
- 793575
- 848031
- 851940
- 877616
- 878132
- 909735
- 910837
- 913395
- 917818
- 925639
- 927333
- 937468
- 958262
- 967085
- 977578
- 978539
- 978919
- 982509
- 992479
1.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 01091
- 02312
- 04118
- 04317
- 04416
- 04743
- 04865
- 05520
- 06605
- 07113
- 07965
- 09412
- 11158
- 11893
- 11940
- 12228
- 12776
- 13156
- 14838
- 15435
- 16097
- 16653
- 16879
- 18450
- 20056
- 20981
- 20989
- 22096
- 22866
- 22879
- 23888
- 24862
- 25104
- 26196
- 26248
- 27163
- 27496
- 31238
- 31681
- 32706
- 34516
- 34937
- 35179
- 35283
- 35295
- 35949
- 36482
- 36997
- 38031
- 38349
- 38911
- 39229
- 41005
- 42185
- 43347
- 45455
- 46326
- 46489
- 48840
- 50465
- 50571
- 50765
- 52536
- 53583
- 54223
- 55186
- 57183
- 57780
- 57966
- 58162
- 58290
- 58841
- 59554
- 59693
- 61007
- 68128
- 69008
- 69289
- 69371
- 69619
- 71494
- 73044
- 73278
- 73362
- 75813
- 76146
- 82910
- 84064
- 86369
- 87134
- 88810
- 89074
- 90456
- 91456
- 92743
- 92831
- 95083
- 95533
- 96042
- 97163
500 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0105
- 0451
- 0777
- 1041
- 1220
- 1407
- 1837
- 2363
- 2702
- 2925
- 3278
- 3340
- 3432
- 3792
- 4018
- 4199
- 4346
- 4502
- 5358
- 5521
- 5560
- 6031
- 6190
- 6276
- 6935
- 7043
- 7135
- 7148
- 7409
- 7448
- 7641
- 8216
- 8493
- 8808
- 8894
- 8954
- 9179
- 9425
- 9446
- 9660