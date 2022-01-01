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HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango sonuçları açıklandı! 2022 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye sonucu ve kazanan şehir belli oldu.. İşte amorti ve sıralı tam liste bilet sorgulama ekranı
GeriGündem Milli Piyango sonuçları açıklandı! 2022 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye sonucu ve kazanan şehir belli oldu.. İşte amorti ve sıralı tam liste bilet sorgulama ekranı
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Gündem
Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 19:32 | 

Milli Piyango sonuçları açıklandı! 2022 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiye sonucu ve kazanan şehir belli oldu.. İşte amorti ve sıralı tam liste bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye, amorti kazandıran numaralar ve teselli ikramiyesi kazandıran numaralar belli oldu. 31 Aralık gecesi gerçekleşen heyecan dolu Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9-8-7-6-0-6-6 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi kazandıran çeyrek bilet İzmir'in Konak ilçesinden satıldı. Toplam 13 kategoride tamamlanan özel çekilişte, 12 milyon TL, 1 milyon TL, 200 bin TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL, 1000 TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti) ve 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları Milli Piyango Online sorgulama ekranı ile internetten ve telefondan tek tıkla sorgulanabilecek. İşte, Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı çekilişi sorgulama ekranı ve 31 Aralık Milli Piyango sıralı tam liste...

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1
Milli Piyango 2022 sonuçları, dün akşam gerçekleşen yılbaşı özel çekilişi ile belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Milli Piyango çekilişi 31 Aralık yılbaşı akşamı saat 17:00’da başladı. Milli Piyango büyük ikramiye amorti kazanan numaralar için ise çekiliş saat 23:00’da gerçekleşti. Kanal D ve Milli Piyango TV üzerinden yayınlanan canlı çekilişin ardından büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numaraları 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6. olarak açıklandı. Milli piyango yılbaşı özel çekilişinde bu senenin amorti rakamları da 4 ve 5 oldu. Millipiyangoonline.com üzerinden ve telefon mobil uygulamasından Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ile ikramiye numaraları tek tıkla sorgulanabiliyor. Milli Piyango sıralı tam listesi sonuçları hızlı sorgulama ekranı haberimizde.
2MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ekran aracılığıyla elinizdeki bilet numarası ile bilet sorgulama yapabilir ya da sıralı tam liste aracılığıyla ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÇEKİLİŞİN HEMEN ARDINDAN BU SAYFADA OLACAK | BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

 



3120.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar

120.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar

9876066
412.000.000 TL

12.000.000 TL

2683183 ve 4552864
51.200.000 TL İkramiye kazanan numaralar

1.200.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 2235206
  • 2364344
  • 2879455
  • 3055229
  • 4077312
  • 4907435
  • 7141746
  • 7333210
  • 7728011
  • 7728896

 

 

6120.000 TL İkramiye kazanan numaralar

120.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0078371
  • 0170681
  • 0214962
  • 0420658
  • 0613417
  • 1306329
  • 1663520
  • 2237734
  • 2619326
  • 2776695
  • 3171980
  • 3748152
  • 4570472
  • 5467007
  • 5578083
  • 5645036
  • 5682593
  • 6205750
  • 6314708
  • 6435891
  • 7024637
  • 7338558
  • 7393447
  • 7750704
  • 7809946
  • 8196159
  • 8201115
  • 8222456
  • 8258639
  • 8345770
  • 8385805
  • 8399163
  • 8831844
  • 9172700
  • 9246584
  • 9490342
  • 9624420
  • 9919572
  • 9962942

 

712.000 TL İkramiye kazanan numaralar

12.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0130730
  • 0150079
  • 0275673
  • 0535950
  • 0796122
  • 0801304
  • 0919683
  • 0920638
  • 0962233
  • 1070364
  • 1146916
  • 1205932
  • 1266902
  • 1369290
  • 1442349
  • 1509767
  • 1527433
  • 1602522
  • 1715065
  • 1778006
  • 1824872
  • 2007510
  • 2116581
  • 2129968
  • 2269147
  • 2344418
  • 2513158
  • 2533222
  • 2690698
  • 2924162
  • 2942899
  • 2973569
  • 3074841
  • 3120652
  • 3138879
  • 3219679
  • 3560465
  • 3713336
  • 3793670
  • 3841345
  • 3925144
  • 3935588
  • 4150211
  • 4233493
  • 4262075
  • 4277512
  • 4354654
  • 4483938
  • 4513057
  • 4523173
  • 4589440
  • 4592793
  • 4864163
  • 5009678
  • 5100771
  • 5104062
  • 5115936
  • 5125572
  • 5129588
  • 5150254
  • 5562047
  • 5694068
  • 5720773
  • 5936904
  • 6127878
  • 6387120
  • 6506012
  • 6527233
  • 6571939
  • 6578046
  • 6612287
  • 6754578
  • 6878000
  • 6915060
  • 7102736
  • 7335513
  • 7339450
  • 7414445
  • 7630951
  • 7769870
  • 7808225
  • 7905174
  • 8049223
  • 8151703
  • 8160774
  • 8220400
  • 8229353
  • 8614969
  • 8645236
  • 8822801
  • 8830719
  • 8975363
  • 8986239
  • 9092225
  • 9163265
  • 9164979
  • 9425722
  • 9755333
  • 9800399
  • 9980685

 

86.000 TL İkramiye kazanan numaralar

6.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0044475
  • 0070243
  • 0080561
  • 0083479
  • 0120817
  • 0139374
  • 0341241
  • 0355927
  • 0377151
  • 0417254
  • 0626268
  • 0627397
  • 0690564
  • 0888457
  • 0889792
  • 0950463
  • 0972840
  • 0988560
  • 1001101
  • 1117368
  • 1123047
  • 1129022
  • 1134664
  • 1233206
  • 1276382
  • 1302263
  • 1424088
  • 1482741
  • 1484784
  • 1516851
  • 1671868
  • 1716989
  • 1736689
  • 1746878
  • 1800057
  • 1838349
  • 1896393
  • 1898523
  • 1971230
  • 2039622
  • 2261698
  • 2271124
  • 2322578
  • 2327819
  • 2330283
  • 2369890
  • 2389692
  • 2447344
  • 2551563
  • 2610288
  • 2615233
  • 2658077
  • 2758325
  • 2812387
  • 2963119
  • 3018162
  • 3020656
  • 3043301
  • 3045772
  • 3053198
  • 3121588
  • 3183782
  • 3353192
  • 3356053
  • 3360578
  • 3437421
  • 3514533
  • 3598991
  • 3651480
  • 3666737
  • 3702695
  • 3732681
  • 3753401
  • 3802373
  • 3807227
  • 3827948
  • 3891874
  • 3929124
  • 3934596
  • 3968495
  • 3974244
  • 4013370
  • 4052957
  • 4121745
  • 4330292
  • 4384000
  • 4468984
  • 4497692
  • 4506339
  • 4539279
  • 4633076
  • 4656149
  • 4699100
  • 4699237
  • 4777346
  • 4839383
  • 4941868
  • 5097393
  • 5119654
  • 5164020
  • 5173898
  • 5231795
  • 5256699
  • 5299938
  • 5393752
  • 5403703
  • 5412918
  • 5494498
  • 5521817
  • 5555844
  • 5626184
  • 5627757
  • 5674760
  • 5780510
  • 5803202
  • 5844142
  • 5854293
  • 5941613
  • 5977187
  • 6053064
  • 6067006
  • 6208824
  • 6212144
  • 6295445
  • 6413247
  • 6445570
  • 6475544
  • 6563879
  • 6613762
  • 6666498
  • 6710081
  • 6755984
  • 6794862
  • 6868384
  • 6888250
  • 7101072
  • 7127800
  • 7209166
  • 7222696
  • 7229145
  • 7320529
  • 7321226
  • 7361436
  • 7447038
  • 7457381
  • 7498881
  • 7523089
  • 7583866
  • 7663520
  • 7681743
  • 7744916
  • 7798175
  • 7867680
  • 7900051
  • 7953280
  • 7996998
  • 8004068
  • 8004088
  • 8075160
  • 8099201
  • 8271735
  • 8321337
  • 8446711
  • 8453076
  • 8498085
  • 8523288
  • 8541057
  • 8582054
  • 8599181
  • 8617044
  • 8617993
  • 8682689
  • 8813347
  • 8866165
  • 8893144
  • 8949166
  • 8960872
  • 8977045
  • 8990666
  • 9051056
  • 9070015
  • 9123093
  • 9195061
  • 9257178
  • 9258720
  • 9300898
  • 9328381
  • 9342548
  • 9362256
  • 9374081
  • 9407549
  • 9414986
  • 9415491
  • 9547817
  • 9558570
  • 9637737
  • 9728169
  • 9840616
  • 9870008
  • 9964012

 

92.000 TL İkramiye kazanan numaralar

2.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 001526
  • 026721
  • 034949
  • 043675
  • 045786
  • 053550
  • 062343
  • 087817
  • 097881
  • 116557
  • 117891
  • 118711
  • 121036
  • 132655
  • 136519
  • 168089
  • 181388
  • 188254
  • 193279
  • 210528
  • 210976
  • 222410
  • 227216
  • 235666
  • 236036
  • 237918
  • 240629
  • 240824
  • 245573
  • 250184
  • 258256
  • 269899
  • 277243
  • 282225
  • 287679
  • 305295
  • 350083
  • 351537
  • 358998
  • 376268
  • 384441
  • 415910
  • 430447
  • 433534
  • 438342
  • 441110
  • 446345
  • 470929
  • 508123
  • 508831
  • 509126
  • 529171
  • 530042
  • 561073
  • 561607
  • 566378
  • 570146
  • 570956
  • 571604
  • 573762
  • 588644
  • 598150
  • 602214
  • 621238
  • 625305
  • 629148
  • 651925
  • 677892
  • 687244
  • 701250
  • 712878
  • 713449
  • 718215
  • 729734
  • 738112
  • 755915
  • 760839
  • 761997
  • 772718
  • 785812
  • 791464
  • 793575
  • 848031
  • 851940
  • 877616
  • 878132
  • 909735
  • 910837
  • 913395
  • 917818
  • 925639
  • 927333
  • 937468
  • 958262
  • 967085
  • 977578
  • 978539
  • 978919
  • 982509
  • 992479

 

101.000 TL İkramiye kazanan numaralar

1.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 01091
  • 02312
  • 04118
  • 04317
  • 04416
  • 04743
  • 04865
  • 05520
  • 06605
  • 07113
  • 07965
  • 09412
  • 11158
  • 11893
  • 11940
  • 12228
  • 12776
  • 13156
  • 14838
  • 15435
  • 16097
  • 16653
  • 16879
  • 18450
  • 20056
  • 20981
  • 20989
  • 22096
  • 22866
  • 22879
  • 23888
  • 24862
  • 25104
  • 26196
  • 26248
  • 27163
  • 27496
  • 31238
  • 31681
  • 32706
  • 34516
  • 34937
  • 35179
  • 35283
  • 35295
  • 35949
  • 36482
  • 36997
  • 38031
  • 38349
  • 38911
  • 39229
  • 41005
  • 42185
  • 43347
  • 45455
  • 46326
  • 46489
  • 48840
  • 50465
  • 50571
  • 50765
  • 52536
  • 53583
  • 54223
  • 55186
  • 57183
  • 57780
  • 57966
  • 58162
  • 58290
  • 58841
  • 59554
  • 59693
  • 61007
  • 68128
  • 69008
  • 69289
  • 69371
  • 69619
  • 71494
  • 73044
  • 73278
  • 73362
  • 75813
  • 76146
  • 82910
  • 84064
  • 86369
  • 87134
  • 88810
  • 89074
  • 90456
  • 91456
  • 92743
  • 92831
  • 95083
  • 95533
  • 96042
  • 97163

 

11500 TL İkramiye kazanan numaralar

500 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0105
  • 0451
  • 0777
  • 1041
  • 1220
  • 1407
  • 1837
  • 2363
  • 2702
  • 2925
  • 3278
  • 3340
  • 3432
  • 3792
  • 4018
  • 4199
  • 4346
  • 4502
  • 5358
  • 5521
  • 5560
  • 6031
  • 6190
  • 6276
  • 6935
  • 7043
  • 7135
  • 7148
  • 7409
  • 7448
  • 7641
  • 8216
  • 8493
  • 8808
  • 8894
  • 8954
  • 9179
  • 9425
  • 9446
  • 9660

 

12300 TL İkramiye kazanan numaralar

300 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 040
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240 TL İkramiye kazanan numaralar

 

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  • 41
  • 45
  • 65
  • 66
  • 71
  • 92

 

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