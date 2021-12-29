Milli Piyango sonuçları 2022: Yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr'de olacak!
Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şans oyunu sevenlerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişine artık çok kısa bir süre kalmışken, çekiliş için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın internet üzerinden de takip edeceği 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiye sonuçları, kolayca öğrenilebilecek. Sonuçlar çekilişin hemen ardından millipiyangoonline ve hurriyet.com.tr'de olacak. İşte, 2022 yılbaşı bilet sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL OLACAK
Milli Piyango oynamanın kuralları neler?
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ
Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
120,000,000
120,000,000
2
12,000,000
24,000,000
10
1,200,000
12,000,000
40
120.000
4,800,000
100
12,000
1,200,000
200
6,000
1,200,000
1,000
2,000
2,000,000
10.000
1,000
10,000,000
40.000
500
20,000,000
200.000
300
60.000.000
700.000
240
168,000,000
2.000.000
120
240,000,000
63 Tes. İkr.
120.000
7,560,000
2,951,416
670,760,000