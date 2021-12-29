MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango sonuçları 2022: Yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr'de olacak!
GeriGündem Milli Piyango sonuçları 2022: Yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr'de olacak!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 16:36 | 

Milli Piyango sonuçları 2022: Yılbaşı özel çekilişi bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr'de olacak!

Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu şans oyunu sevenlerin takip ettiği konular arasında yer alıyor. Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişine artık çok kısa bir süre kalmışken, çekiliş için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaşın internet üzerinden de takip edeceği 2022 Milli Piyango yılbaşı ikramiye sonuçları, kolayca öğrenilebilecek. Sonuçlar çekilişin hemen ardından millipiyangoonline ve hurriyet.com.tr'de olacak. İşte, 2022 yılbaşı bilet sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL’nin sahibi belli olacak. Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olduğu çekiliş öncesinde, vatandaşlar Milli Piyango Online ekranı üzerinden bilet sorgulaması yaparak biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilecekler.
2MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.
MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
3BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL OLACAK

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL OLACAK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
4
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
5Milli Piyango oynamanın kuralları neler

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango biletleri, gezici ve sabit bayilerden ve en yakın marketlerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
6MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ HANGİ GÜN SAAT KAÇA KADAR SATIŞTA OLACAK

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ HANGİ GÜN SAAT KAÇA KADAR SATIŞTA OLACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin bilet satışları 31 Aralık saat 16:00 da kapanacak, çekiliş saat 17:00 da başlayacak, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecektir
7YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri



İkramiye Adedi


İkramiye miktarı (TL)


İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120.000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10.000

1,000

10,000,000

40.000

500

20,000,000

200.000

300

60.000.000

700.000

240

168,000,000

2.000.000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120.000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

8MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ MİLLİPİYANGOONLİNEDA

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ MİLLİPİYANGOONLİNE'DA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyen vatandaşlar online olarak da bu işlemi gerçekleştirebiliyor. MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR? Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.Bu işlemin ardından online olarak bilet alım işlemlerini gerçekleştirebilir, sonuç sorgulama ekranı ile dijital ortamda biletlerinizi kontrol edebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi