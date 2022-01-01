Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama: Yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste... Büyük ikramiye hangi ile isabet etti? İşte tüm rakamlar

Milli Piyango 2022 sonuçları için heyecanlı bekleyiş 31 Aralık akşamı yapılan çekiliş ile sona erdi. Kazandıran numaraların belirlendiği son çekiliş olan büyük ikramiye çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numaraları 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6. oldu. Milli Piyango büyük ikramiyesinin çıktığı il İzmir/Konak oldu. Amorti çıkan numaralar ise 4 ve 5. 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ile, internet üzerinden sorgulama işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. İşte, İnternet üzerinden, telefondan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişlerinin sıralı tam listesi sonuçları hızlı sorgulama ekranı