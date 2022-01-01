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HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama: Yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste... Büyük ikramiye hangi ile isabet etti? İşte tüm rakamlar
GeriGündem Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama: Yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste... Büyük ikramiye hangi ile isabet etti? İşte tüm rakamlar
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Gündem
Haber Giriş: 01 Ocak 2022 - 10:26 | 

Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama: Yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste... Büyük ikramiye hangi ile isabet etti? İşte tüm rakamlar

Heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklandı. 120 milyon TL değerinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları ise 4 ve 5 oldu. Bu yıl 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 120 milyon TL, 12 milyon TL, 1 milyon TL, 200 bin TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL, 1000 TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti) ve 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Bilet sorgulama ekranı ile online olarak Milli Piyango biletlerinizin sonucu internetten öğrenebilir, ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla telefondan, tabletten ve bilgisayardan sorgulayabilirsiniz. İşte bilet sorgulama ekranı ve detaylar

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Milli Piyango 2022 sonuçları için heyecanlı bekleyiş 31 Aralık akşamı yapılan çekiliş ile sona erdi. Kazandıran numaraların belirlendiği son çekiliş olan büyük ikramiye çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numaraları 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6. oldu. Milli Piyango büyük ikramiyesinin çıktığı il İzmir/Konak oldu. Amorti çıkan numaralar ise 4 ve 5. 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ile, internet üzerinden sorgulama işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. İşte, İnternet üzerinden, telefondan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişlerinin sıralı tam listesi sonuçları hızlı sorgulama ekranı
2MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ekran aracılığıyla elinizdeki bilet numarası ile bilet sorgulama yapabilir ya da sıralı tam liste aracılığıyla ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÇEKİLİŞİN HEMEN ARDINDAN BU SAYFADA OLACAK | BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

 



3120.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar

120.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar

9876066
412.000.000 TL

12.000.000 TL

2683183 ve 4552864
51.200.000 TL İkramiye kazanan numaralar

1.200.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 2235206
  • 2364344
  • 2879455
  • 3055229
  • 4077312
  • 4907435
  • 7141746
  • 7333210
  • 7728011
  • 7728896

 

 

6120.000 TL İkramiye kazanan numaralar

120.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0078371
  • 0170681
  • 0214962
  • 0420658
  • 0613417
  • 1306329
  • 1663520
  • 2237734
  • 2619326
  • 2776695
  • 3171980
  • 3748152
  • 4570472
  • 5467007
  • 5578083
  • 5645036
  • 5682593
  • 6205750
  • 6314708
  • 6435891
  • 7024637
  • 7338558
  • 7393447
  • 7750704
  • 7809946
  • 8196159
  • 8201115
  • 8222456
  • 8258639
  • 8345770
  • 8385805
  • 8399163
  • 8831844
  • 9172700
  • 9246584
  • 9490342
  • 9624420
  • 9919572
  • 9962942

 

712.000 TL İkramiye kazanan numaralar

12.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0130730
  • 0150079
  • 0275673
  • 0535950
  • 0796122
  • 0801304
  • 0919683
  • 0920638
  • 0962233
  • 1070364
  • 1146916
  • 1205932
  • 1266902
  • 1369290
  • 1442349
  • 1509767
  • 1527433
  • 1602522
  • 1715065
  • 1778006
  • 1824872
  • 2007510
  • 2116581
  • 2129968
  • 2269147
  • 2344418
  • 2513158
  • 2533222
  • 2690698
  • 2924162
  • 2942899
  • 2973569
  • 3074841
  • 3120652
  • 3138879
  • 3219679
  • 3560465
  • 3713336
  • 3793670
  • 3841345
  • 3925144
  • 3935588
  • 4150211
  • 4233493
  • 4262075
  • 4277512
  • 4354654
  • 4483938
  • 4513057
  • 4523173
  • 4589440
  • 4592793
  • 4864163
  • 5009678
  • 5100771
  • 5104062
  • 5115936
  • 5125572
  • 5129588
  • 5150254
  • 5562047
  • 5694068
  • 5720773
  • 5936904
  • 6127878
  • 6387120
  • 6506012
  • 6527233
  • 6571939
  • 6578046
  • 6612287
  • 6754578
  • 6878000
  • 6915060
  • 7102736
  • 7335513
  • 7339450
  • 7414445
  • 7630951
  • 7769870
  • 7808225
  • 7905174
  • 8049223
  • 8151703
  • 8160774
  • 8220400
  • 8229353
  • 8614969
  • 8645236
  • 8822801
  • 8830719
  • 8975363
  • 8986239
  • 9092225
  • 9163265
  • 9164979
  • 9425722
  • 9755333
  • 9800399
  • 9980685

 

86.000 TL İkramiye kazanan numaralar

6.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0044475
  • 0070243
  • 0080561
  • 0083479
  • 0120817
  • 0139374
  • 0341241
  • 0355927
  • 0377151
  • 0417254
  • 0626268
  • 0627397
  • 0690564
  • 0888457
  • 0889792
  • 0950463
  • 0972840
  • 0988560
  • 1001101
  • 1117368
  • 1123047
  • 1129022
  • 1134664
  • 1233206
  • 1276382
  • 1302263
  • 1424088
  • 1482741
  • 1484784
  • 1516851
  • 1671868
  • 1716989
  • 1736689
  • 1746878
  • 1800057
  • 1838349
  • 1896393
  • 1898523
  • 1971230
  • 2039622
  • 2261698
  • 2271124
  • 2322578
  • 2327819
  • 2330283
  • 2369890
  • 2389692
  • 2447344
  • 2551563
  • 2610288
  • 2615233
  • 2658077
  • 2758325
  • 2812387
  • 2963119
  • 3018162
  • 3020656
  • 3043301
  • 3045772
  • 3053198
  • 3121588
  • 3183782
  • 3353192
  • 3356053
  • 3360578
  • 3437421
  • 3514533
  • 3598991
  • 3651480
  • 3666737
  • 3702695
  • 3732681
  • 3753401
  • 3802373
  • 3807227
  • 3827948
  • 3891874
  • 3929124
  • 3934596
  • 3968495
  • 3974244
  • 4013370
  • 4052957
  • 4121745
  • 4330292
  • 4384000
  • 4468984
  • 4497692
  • 4506339
  • 4539279
  • 4633076
  • 4656149
  • 4699100
  • 4699237
  • 4777346
  • 4839383
  • 4941868
  • 5097393
  • 5119654
  • 5164020
  • 5173898
  • 5231795
  • 5256699
  • 5299938
  • 5393752
  • 5403703
  • 5412918
  • 5494498
  • 5521817
  • 5555844
  • 5626184
  • 5627757
  • 5674760
  • 5780510
  • 5803202
  • 5844142
  • 5854293
  • 5941613
  • 5977187
  • 6053064
  • 6067006
  • 6208824
  • 6212144
  • 6295445
  • 6413247
  • 6445570
  • 6475544
  • 6563879
  • 6613762
  • 6666498
  • 6710081
  • 6755984
  • 6794862
  • 6868384
  • 6888250
  • 7101072
  • 7127800
  • 7209166
  • 7222696
  • 7229145
  • 7320529
  • 7321226
  • 7361436
  • 7447038
  • 7457381
  • 7498881
  • 7523089
  • 7583866
  • 7663520
  • 7681743
  • 7744916
  • 7798175
  • 7867680
  • 7900051
  • 7953280
  • 7996998
  • 8004068
  • 8004088
  • 8075160
  • 8099201
  • 8271735
  • 8321337
  • 8446711
  • 8453076
  • 8498085
  • 8523288
  • 8541057
  • 8582054
  • 8599181
  • 8617044
  • 8617993
  • 8682689
  • 8813347
  • 8866165
  • 8893144
  • 8949166
  • 8960872
  • 8977045
  • 8990666
  • 9051056
  • 9070015
  • 9123093
  • 9195061
  • 9257178
  • 9258720
  • 9300898
  • 9328381
  • 9342548
  • 9362256
  • 9374081
  • 9407549
  • 9414986
  • 9415491
  • 9547817
  • 9558570
  • 9637737
  • 9728169
  • 9840616
  • 9870008
  • 9964012

 

92.000 TL İkramiye kazanan numaralar

2.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 001526
  • 026721
  • 034949
  • 043675
  • 045786
  • 053550
  • 062343
  • 087817
  • 097881
  • 116557
  • 117891
  • 118711
  • 121036
  • 132655
  • 136519
  • 168089
  • 181388
  • 188254
  • 193279
  • 210528
  • 210976
  • 222410
  • 227216
  • 235666
  • 236036
  • 237918
  • 240629
  • 240824
  • 245573
  • 250184
  • 258256
  • 269899
  • 277243
  • 282225
  • 287679
  • 305295
  • 350083
  • 351537
  • 358998
  • 376268
  • 384441
  • 415910
  • 430447
  • 433534
  • 438342
  • 441110
  • 446345
  • 470929
  • 508123
  • 508831
  • 509126
  • 529171
  • 530042
  • 561073
  • 561607
  • 566378
  • 570146
  • 570956
  • 571604
  • 573762
  • 588644
  • 598150
  • 602214
  • 621238
  • 625305
  • 629148
  • 651925
  • 677892
  • 687244
  • 701250
  • 712878
  • 713449
  • 718215
  • 729734
  • 738112
  • 755915
  • 760839
  • 761997
  • 772718
  • 785812
  • 791464
  • 793575
  • 848031
  • 851940
  • 877616
  • 878132
  • 909735
  • 910837
  • 913395
  • 917818
  • 925639
  • 927333
  • 937468
  • 958262
  • 967085
  • 977578
  • 978539
  • 978919
  • 982509
  • 992479

 

101.000 TL İkramiye kazanan numaralar

1.000 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 01091
  • 02312
  • 04118
  • 04317
  • 04416
  • 04743
  • 04865
  • 05520
  • 06605
  • 07113
  • 07965
  • 09412
  • 11158
  • 11893
  • 11940
  • 12228
  • 12776
  • 13156
  • 14838
  • 15435
  • 16097
  • 16653
  • 16879
  • 18450
  • 20056
  • 20981
  • 20989
  • 22096
  • 22866
  • 22879
  • 23888
  • 24862
  • 25104
  • 26196
  • 26248
  • 27163
  • 27496
  • 31238
  • 31681
  • 32706
  • 34516
  • 34937
  • 35179
  • 35283
  • 35295
  • 35949
  • 36482
  • 36997
  • 38031
  • 38349
  • 38911
  • 39229
  • 41005
  • 42185
  • 43347
  • 45455
  • 46326
  • 46489
  • 48840
  • 50465
  • 50571
  • 50765
  • 52536
  • 53583
  • 54223
  • 55186
  • 57183
  • 57780
  • 57966
  • 58162
  • 58290
  • 58841
  • 59554
  • 59693
  • 61007
  • 68128
  • 69008
  • 69289
  • 69371
  • 69619
  • 71494
  • 73044
  • 73278
  • 73362
  • 75813
  • 76146
  • 82910
  • 84064
  • 86369
  • 87134
  • 88810
  • 89074
  • 90456
  • 91456
  • 92743
  • 92831
  • 95083
  • 95533
  • 96042
  • 97163

 

11500 TL İkramiye kazanan numaralar

500 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 0105
  • 0451
  • 0777
  • 1041
  • 1220
  • 1407
  • 1837
  • 2363
  • 2702
  • 2925
  • 3278
  • 3340
  • 3432
  • 3792
  • 4018
  • 4199
  • 4346
  • 4502
  • 5358
  • 5521
  • 5560
  • 6031
  • 6190
  • 6276
  • 6935
  • 7043
  • 7135
  • 7148
  • 7409
  • 7448
  • 7641
  • 8216
  • 8493
  • 8808
  • 8894
  • 8954
  • 9179
  • 9425
  • 9446
  • 9660

 

12300 TL İkramiye kazanan numaralar

300 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 040
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  • 144
  • 224
  • 282
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240 TL İkramiye kazanan numaralar

 

  • 07
  • 41
  • 45
  • 65
  • 66
  • 71
  • 92

 

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