Milli Piyango sonuçları 2022 bilet sorgulama: Yılbaşı özel çekilişi sıralı tam liste... Büyük ikramiye hangi ile isabet etti? İşte tüm rakamlar
Heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçları açıklandı. 120 milyon TL değerinde büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 120 milyon TL'lik büyük ikramiye 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları ise 4 ve 5 oldu. Bu yıl 670 milyon 760 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 120 milyon TL, 12 milyon TL, 1 milyon TL, 200 bin TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL, 1000 TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti) ve 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Bilet sorgulama ekranı ile online olarak Milli Piyango biletlerinizin sonucu internetten öğrenebilir, ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla telefondan, tabletten ve bilgisayardan sorgulayabilirsiniz. İşte bilet sorgulama ekranı ve detaylar
Milli Piyango 2022 sonuçları için heyecanlı bekleyiş 31 Aralık akşamı yapılan çekiliş ile sona erdi. Kazandıran numaraların belirlendiği son çekiliş olan büyük ikramiye çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bu yıl büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin numaraları 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6. oldu. Milli Piyango büyük ikramiyesinin çıktığı il İzmir/Konak oldu. Amorti çıkan numaralar ise 4 ve 5. 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı ile, internet üzerinden sorgulama işlemleri kolayca gerçekleştirebiliyor. İşte, İnternet üzerinden, telefondan 2022 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve yılbaşı özel çekilişlerinin sıralı tam listesi sonuçları hızlı sorgulama ekranı
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Bu ekran aracılığıyla elinizdeki bilet numarası ile bilet sorgulama yapabilir ya da sıralı tam liste aracılığıyla ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÇEKİLİŞİN HEMEN ARDINDAN BU SAYFADA OLACAK | BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
1.200.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 2235206
- 2364344
- 2879455
- 3055229
- 4077312
- 4907435
- 7141746
- 7333210
- 7728011
- 7728896
120.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0078371
- 0170681
- 0214962
- 0420658
- 0613417
- 1306329
- 1663520
- 2237734
- 2619326
- 2776695
- 3171980
- 3748152
- 4570472
- 5467007
- 5578083
- 5645036
- 5682593
- 6205750
- 6314708
- 6435891
- 7024637
- 7338558
- 7393447
- 7750704
- 7809946
- 8196159
- 8201115
- 8222456
- 8258639
- 8345770
- 8385805
- 8399163
- 8831844
- 9172700
- 9246584
- 9490342
- 9624420
- 9919572
- 9962942
12.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0130730
- 0150079
- 0275673
- 0535950
- 0796122
- 0801304
- 0919683
- 0920638
- 0962233
- 1070364
- 1146916
- 1205932
- 1266902
- 1369290
- 1442349
- 1509767
- 1527433
- 1602522
- 1715065
- 1778006
- 1824872
- 2007510
- 2116581
- 2129968
- 2269147
- 2344418
- 2513158
- 2533222
- 2690698
- 2924162
- 2942899
- 2973569
- 3074841
- 3120652
- 3138879
- 3219679
- 3560465
- 3713336
- 3793670
- 3841345
- 3925144
- 3935588
- 4150211
- 4233493
- 4262075
- 4277512
- 4354654
- 4483938
- 4513057
- 4523173
- 4589440
- 4592793
- 4864163
- 5009678
- 5100771
- 5104062
- 5115936
- 5125572
- 5129588
- 5150254
- 5562047
- 5694068
- 5720773
- 5936904
- 6127878
- 6387120
- 6506012
- 6527233
- 6571939
- 6578046
- 6612287
- 6754578
- 6878000
- 6915060
- 7102736
- 7335513
- 7339450
- 7414445
- 7630951
- 7769870
- 7808225
- 7905174
- 8049223
- 8151703
- 8160774
- 8220400
- 8229353
- 8614969
- 8645236
- 8822801
- 8830719
- 8975363
- 8986239
- 9092225
- 9163265
- 9164979
- 9425722
- 9755333
- 9800399
- 9980685
6.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0044475
- 0070243
- 0080561
- 0083479
- 0120817
- 0139374
- 0341241
- 0355927
- 0377151
- 0417254
- 0626268
- 0627397
- 0690564
- 0888457
- 0889792
- 0950463
- 0972840
- 0988560
- 1001101
- 1117368
- 1123047
- 1129022
- 1134664
- 1233206
- 1276382
- 1302263
- 1424088
- 1482741
- 1484784
- 1516851
- 1671868
- 1716989
- 1736689
- 1746878
- 1800057
- 1838349
- 1896393
- 1898523
- 1971230
- 2039622
- 2261698
- 2271124
- 2322578
- 2327819
- 2330283
- 2369890
- 2389692
- 2447344
- 2551563
- 2610288
- 2615233
- 2658077
- 2758325
- 2812387
- 2963119
- 3018162
- 3020656
- 3043301
- 3045772
- 3053198
- 3121588
- 3183782
- 3353192
- 3356053
- 3360578
- 3437421
- 3514533
- 3598991
- 3651480
- 3666737
- 3702695
- 3732681
- 3753401
- 3802373
- 3807227
- 3827948
- 3891874
- 3929124
- 3934596
- 3968495
- 3974244
- 4013370
- 4052957
- 4121745
- 4330292
- 4384000
- 4468984
- 4497692
- 4506339
- 4539279
- 4633076
- 4656149
- 4699100
- 4699237
- 4777346
- 4839383
- 4941868
- 5097393
- 5119654
- 5164020
- 5173898
- 5231795
- 5256699
- 5299938
- 5393752
- 5403703
- 5412918
- 5494498
- 5521817
- 5555844
- 5626184
- 5627757
- 5674760
- 5780510
- 5803202
- 5844142
- 5854293
- 5941613
- 5977187
- 6053064
- 6067006
- 6208824
- 6212144
- 6295445
- 6413247
- 6445570
- 6475544
- 6563879
- 6613762
- 6666498
- 6710081
- 6755984
- 6794862
- 6868384
- 6888250
- 7101072
- 7127800
- 7209166
- 7222696
- 7229145
- 7320529
- 7321226
- 7361436
- 7447038
- 7457381
- 7498881
- 7523089
- 7583866
- 7663520
- 7681743
- 7744916
- 7798175
- 7867680
- 7900051
- 7953280
- 7996998
- 8004068
- 8004088
- 8075160
- 8099201
- 8271735
- 8321337
- 8446711
- 8453076
- 8498085
- 8523288
- 8541057
- 8582054
- 8599181
- 8617044
- 8617993
- 8682689
- 8813347
- 8866165
- 8893144
- 8949166
- 8960872
- 8977045
- 8990666
- 9051056
- 9070015
- 9123093
- 9195061
- 9257178
- 9258720
- 9300898
- 9328381
- 9342548
- 9362256
- 9374081
- 9407549
- 9414986
- 9415491
- 9547817
- 9558570
- 9637737
- 9728169
- 9840616
- 9870008
- 9964012
2.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 001526
- 026721
- 034949
- 043675
- 045786
- 053550
- 062343
- 087817
- 097881
- 116557
- 117891
- 118711
- 121036
- 132655
- 136519
- 168089
- 181388
- 188254
- 193279
- 210528
- 210976
- 222410
- 227216
- 235666
- 236036
- 237918
- 240629
- 240824
- 245573
- 250184
- 258256
- 269899
- 277243
- 282225
- 287679
- 305295
- 350083
- 351537
- 358998
- 376268
- 384441
- 415910
- 430447
- 433534
- 438342
- 441110
- 446345
- 470929
- 508123
- 508831
- 509126
- 529171
- 530042
- 561073
- 561607
- 566378
- 570146
- 570956
- 571604
- 573762
- 588644
- 598150
- 602214
- 621238
- 625305
- 629148
- 651925
- 677892
- 687244
- 701250
- 712878
- 713449
- 718215
- 729734
- 738112
- 755915
- 760839
- 761997
- 772718
- 785812
- 791464
- 793575
- 848031
- 851940
- 877616
- 878132
- 909735
- 910837
- 913395
- 917818
- 925639
- 927333
- 937468
- 958262
- 967085
- 977578
- 978539
- 978919
- 982509
- 992479
1.000 TL İkramiye kazanan numaralar
- 01091
- 02312
- 04118
- 04317
- 04416
- 04743
- 04865
- 05520
- 06605
- 07113
- 07965
- 09412
- 11158
- 11893
- 11940
- 12228
- 12776
- 13156
- 14838
- 15435
- 16097
- 16653
- 16879
- 18450
- 20056
- 20981
- 20989
- 22096
- 22866
- 22879
- 23888
- 24862
- 25104
- 26196
- 26248
- 27163
- 27496
- 31238
- 31681
- 32706
- 34516
- 34937
- 35179
- 35283
- 35295
- 35949
- 36482
- 36997
- 38031
- 38349
- 38911
- 39229
- 41005
- 42185
- 43347
- 45455
- 46326
- 46489
- 48840
- 50465
- 50571
- 50765
- 52536
- 53583
- 54223
- 55186
- 57183
- 57780
- 57966
- 58162
- 58290
- 58841
- 59554
- 59693
- 61007
- 68128
- 69008
- 69289
- 69371
- 69619
- 71494
- 73044
- 73278
- 73362
- 75813
- 76146
- 82910
- 84064
- 86369
- 87134
- 88810
- 89074
- 90456
- 91456
- 92743
- 92831
- 95083
- 95533
- 96042
- 97163
500 TL İkramiye kazanan numaralar
- 0105
- 0451
- 0777
- 1041
- 1220
- 1407
- 1837
- 2363
- 2702
- 2925
- 3278
- 3340
- 3432
- 3792
- 4018
- 4199
- 4346
- 4502
- 5358
- 5521
- 5560
- 6031
- 6190
- 6276
- 6935
- 7043
- 7135
- 7148
- 7409
- 7448
- 7641
- 8216
- 8493
- 8808
- 8894
- 8954
- 9179
- 9425
- 9446
- 9660