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Haber Giriş: 01 Ocak 2021 - 02:08 | 

Milli Piyango sonuçları 2021 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı |Telefondan Milli piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları Koronavirüs dolayısıyla evde geçen saatlerde pek çok kişinin gündemindeki husus oldu. Farklı ikramiye türlerinde toplam 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtan Milli Piyango, 2021 çekiliş sonuçları duyurusunu resmi hesapları ve Kanal D, Teve 2 yayınları üzerinden gerçekleştirdi. 9884757 numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye, Manisa Akhisar'da satıldı. Diğer taraftan Milli Piyango sonuçları 2021 sorgulama ekranında öne çıkan bir diğer ikramiye türü ise 100 bin TL'lik teselli ikramiyesi oldu. İşte, Milli Piyango sorgulama 2021 ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında öne çıkan detaylar

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Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi sayılara isabet ettiği belli oldu. Bu akşam 23:00’da başlayan ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan çekiliş sonucu, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon liranın hangi şanslı numaralara çıktığı açıklandı. Büyük ikramiyenin 9884757 numaraları bilete isabet ettiği noter huzurunda duyuruldu. Büyük ikramiyeyi kazanan merkezin ise Manisa Akhisar olduğu açıklandı. Peki, teselli ve diğer ikramiyeler hangi rakamlara çıktı? 2021 Milli Piyango sonuçları kapsamında ikramiye kazandıran numaralar ve detaylı bilgiler

100 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİPLERİNİ BULDU

Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon lira, 9884757 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi Manisa Akhisar olarak açıklandı.

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi kapsamında dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;

 

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

 

563.400.000

2MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Haftalardır heyecanla beklenen çekilişin tamamlanmasının ardından, kendi aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden milyonlarca vatandaş, Milli Piyango bilet sorgulama hizmetinden yararlanarak detayları öğrenebilecek.

MPİ İKRAMİYE SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

3YILBAŞI 2021 ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK
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YILBAŞI 2021 ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi biletin tam, yarım ve çeyrek olmasına göre değişkenlik gösterecek. Büyük ikramiyeyi kazanan biletin tam bilet olması halinde verilecek olan ikramiye 100 milyon TL olacak. İkramiye yarım bilete isabet ederse 50 milyon TL, çeyrek bilete isabet ederse 25 milyon TL ikramiye verilecekti. Yapılan çekilişte büyük ikramiye kazanan biletin çeyrek bilet olduğu açıklandı.

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10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9989608,9226048,9751643,9986763,7686590,4482473,6338587,5787953,4714334,2309341,3312378,9499197,5367672,3612599,8628569,1149804,4308593,1259479,6354870,5308813,3447800,4860396,8248960,6352764,6505152,0786427,9074687,4031812,3043636,9186926

510 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
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10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,

65 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR
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5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

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200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

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