Milli Piyango sonuçları 2021 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı |Telefondan Milli piyango bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango sonuçları Koronavirüs dolayısıyla evde geçen saatlerde pek çok kişinin gündemindeki husus oldu. Farklı ikramiye türlerinde toplam 563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtan Milli Piyango, 2021 çekiliş sonuçları duyurusunu resmi hesapları ve Kanal D, Teve 2 yayınları üzerinden gerçekleştirdi. 9884757 numaralı bilete isabet eden büyük ikramiye, Manisa Akhisar'da satıldı. Diğer taraftan Milli Piyango sonuçları 2021 sorgulama ekranında öne çıkan bir diğer ikramiye türü ise 100 bin TL'lik teselli ikramiyesi oldu. İşte, Milli Piyango sorgulama 2021 ekranı ve çekiliş sonuçları hakkında öne çıkan detaylar
Milli Piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin hangi sayılara isabet ettiği belli oldu. Bu akşam 23:00’da başlayan ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan çekiliş sonucu, Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon liranın hangi şanslı numaralara çıktığı açıklandı. Büyük ikramiyenin 9884757 numaraları bilete isabet ettiği noter huzurunda duyuruldu. Büyük ikramiyeyi kazanan merkezin ise Manisa Akhisar olduğu açıklandı. Peki, teselli ve diğer ikramiyeler hangi rakamlara çıktı? 2021 Milli Piyango sonuçları kapsamında ikramiye kazandıran numaralar ve detaylı bilgiler
100 MİLYONLUK BÜYÜK İKRAMİYE SAHİPLERİNİ BULDU
Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 100 milyon lira, 9884757 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi Manisa Akhisar olarak açıklandı.
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi kapsamında dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000
40.000
400
16.000.000
200.000
300
60.000.000
700.000
200
140.000.000
2.000.000
100
200.000.000
63 Tes. İkr.
100.000
6.300.000
2.950.906
563.400.000