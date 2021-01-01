Milli Piyango sonuçları 2021 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı |Telefondan Milli piyango bilet sorgulama ekranı

YILBAŞI 2021 ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK? Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi biletin tam, yarım ve çeyrek olmasına göre değişkenlik gösterecek. Büyük ikramiyeyi kazanan biletin tam bilet olması halinde verilecek olan ikramiye 100 milyon TL olacak. İkramiye yarım bilete isabet ederse 50 milyon TL, çeyrek bilete isabet ederse 25 milyon TL ikramiye verilecekti. Yapılan çekilişte büyük ikramiye kazanan biletin çeyrek bilet olduğu açıklandı.