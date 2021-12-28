Milli Piyango son 2 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2 bilen ne kadar ikramiye alıyor? İşte detaylar
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan giderek artıyor. Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek. İkramiye çekilişi saat 17:30’da başlayacak. Milli Piyango çekilişi 23:00’de büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Peki, Milli Piyango son 2 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2 bilen ne kadar ikramiye alıyor?
Milli Piyango 2022 Yılbaşı Özel çekilişi biletleri yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar çekiliş ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL.
MİLLİ PİYANGO SON İKİ RAKAM NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Milli Piyango son iki rakama göre ikramiye kazananlar amortiden bir önceki ikramiyeyi almaya hak kazanırlar. Milli Piyango yılbaşı sonuçları, 31.12.2021 tarihinde gerçekleştirilecek çekiliş ile belli olacaktır.
Geçtiğimiz yıl açıklanan sonuçlara göre 200 TL kazanan numaralar 05 10 21 24 31 79 87, amorti kazanan numaralar 0 ve 5 oldu.
Geçtiğimiz yıl açıklanan sonuçlara göre 200 TL kazanan numaralar 05 10 21 24 31 79 87, amorti kazanan numaralar 0 ve 5 oldu.
SON 1 RAKAM NE KADAR KAZANIR?
Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır. 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlenmişti.
Bu sene amorti çekilişi saat 23:00’da yapılacak.
Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır. 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlenmişti.
Bu sene amorti çekilişi saat 23:00’da yapılacak.