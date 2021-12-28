Milli Piyango son 2 rakam ne kadar veriyor? Milli Piyango 2 bilen ne kadar ikramiye alıyor? İşte detaylar

SON 1 RAKAM NE KADAR KAZANIR?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.



Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır. 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlenmişti.



Bu sene amorti çekilişi saat 23:00’da yapılacak.