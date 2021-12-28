Milli Piyango online bileti nasıl alınır? Milli Piyango online üyeliği hakkında bilgiler
2022 Milli Piyango yılbaşı biletlerinin satışı devam ediyor. Tarihinde en büyük ikramiyenin verileceği oyunda çekiliş 31 Aralık Cuma günü yapılacak. Kasım ayından bu yana satışa çıkarılan yılbaşı biletleri online olarak da alınabiliyor. Peki, Milli Piyango online bileti nasıl alınır? İşte Milli Piyango bilet fiyatları ve online bilet alımıyla ilgili detaylar…
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi ve Millipiyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden 9 Kasım 2021 itibari ile satışa sunuldu. Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR?
Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.
SONUÇLAR DA ONLİNE OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK?
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.