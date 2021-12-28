Milli Piyango online bileti nasıl alınır? Milli Piyango online üyeliği hakkında bilgiler

SONUÇLAR DA ONLİNE OLARAK TAKİP EDİLEBİLECEK?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.