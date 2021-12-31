Milli Piyango hızlı bilet sorgulama: 31 Aralık Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi hızlı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2022 yılbaşı bileti alanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi 31 Aralık akşamı saat 17:00’de başlayacak. Kasım ayında satışa çıkan Milli Piyango yılbaşı biletini alan vatandaşlar kazandıran numaraların açıklanmasını bekliyorlar. Bu yıl bilet satışı millipiyangoonline.com, mobil uygulama ve bayiler üzerinden yapılıyor. Peki, Milli Piyango hızlı bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango 2022 Yılbaşı çekilişi hızlı bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango 2022 hızlı bilet sorgulama işlemi online olarak yapılabiliyor. 31 Aralık 2021 Milli Piyango çekilişinin ardından 2022 yılbaşı çekilişi sonuçları belli olacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde büyük ikramiye tam 120 milyon TL. Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı bileti alanlar Milli Piyango çekiliş sonuçları canlı yayında öğrenebilecek, millipiyangoonline.com üzerinden sorgulayabilecekler.
MİLLİ PİYANGO HIZLI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango bilet sorgulama işlemi online olarak yapılacak. İkramiye çekilişleri saat 17:00’da başlayacak. 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş saati 17:00, 6.000 TL kazanan numaralar için 18:30, 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için ise 20:30 olarak açıklandı. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise 23:00’da açıklanacak. MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZMilli Piyango uygulamasını Apple Store üzerinden indirebilirsiniz. Android uygulamayı ise web sitesinde yer alan APK dosyasını indirerek cihazınıza kurabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR?
Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir.
Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.
Giriş Yap butonuna basarak, üyelik bilgilerine kaydettiğiniz e-posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası veya e-posta ile size iletilen hesap numarası bilgilerinden biri ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.
Giriş Yap butonuna basarak, üyelik bilgilerine kaydettiğiniz e-posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası veya e-posta ile size iletilen hesap numarası bilgilerinden biri ve şifreniz ile hesabınıza giriş yapabilirsiniz.