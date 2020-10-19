Milli Piyango çekilişi saat kaçta? MPİ bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste Millipiyangoonline'da olacak!
Her ayın 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinde, ekim ayında ikinci çekiliş heyecanı bugün gerçekleşecek. Şans oyunu tutkunlarının rağbet ettiği Milli Piyango çekilişinde kazanan talihli bilet, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli olacak. 19 Ekim Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından edilecek. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta?
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Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli Piyango'da bugün çekiliş heyecanı olacak. Ekim ayının ikinci Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. Çekiliş sonrası Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste Millipiyangoonline'dan kamuoyuna duyurulacak. İşte, 19 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sonucu sorgulama ekranı hakkında bilgi...
19 Ekim Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak ve 17.30'da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekilecek.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.