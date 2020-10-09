Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 9 Ekim MPİ çekilişi www.millipiyangoonline.com'da
Her ayın 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinde, ekim ayında ilk çekiliş heyecanı yaşanacak. Şans oyunu tutkunlarının rağbet ettiği Milli Piyango çekilişinde kazanan talihli biletin hangisi olduğu, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli olacak. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta?
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Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 9 Ekim 2020 tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl ekim ayında yapılacak ilk MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların ne zaman belli olacağını sorguluyor. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...
9 Ekim Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak ve 17.30'da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekilecek.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.