Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Eylül Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından takip edilecek
Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleşmeye devam eden geleneksel oyun Milli Piyango'da bir çekiliş daha günü daha geldi çattı. 2020 eylül ayının son Milli Piyango çekilişi bugün online sistem üzerinden gerçekleşecek. 29 Eylül Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından takip edilecek. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta?
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Milli Piyango Çekilişi heyecanı erken saatlerden itibaren başladı. Bu yılki eylül ayının son Milli Piyango Çekilişini bekleyen binlerce şans oyunu tutkunu sonuçların açıklanacağı saati bekliyor. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak, büyük ikramiye sayıları saat kaçta duyurulacak?
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29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15.30'da başlayacak ve17.30'da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekilecek.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.