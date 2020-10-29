Milli Piyango özel çekilişi saat kaçta? 29 Ekim özel çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon TL!
Her ayın 9,19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinde, ekim ayının üçüncü ve son çekilişi perşembe gününe denk geldi. Şanslarını denemek için piyango bileti alan vatandaşlar da 29 Ekim çekilişinin saat kaçta başlayacağını ve sonuçların ne zaman öğrenileceğini merak ediyor. 29 Ekim 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda canlı yayında açıklanacak. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta?
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Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Milli Piyango'da bugün çekiliş heyecanı yaşanacak. Ekim ayının son Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak gerçekleşecek. 29 Çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango sonuçları, millipiyangoonline.com'dan takip edilebilecek. İşte, 29 Ekim Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sonucu sorgulama ekranı hakkında bilgi...
Sisal Şans, Milli Piyango’nun “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” özel çekilişini 29 Ekim Perşembe saat 15.30’da gerçekleştirecek.
Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak gerçekleştirilecek çekilişin büyük ikramiyesi 6 milyon TL.
Gelenekselleşmiş Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılıyor. Özel Çekilişler ise 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs ve Yılbaşı’nda düzenleniyor.
Milli Piyango çekiliş sonuçlarına, çekilişin ardından https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilir.
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün