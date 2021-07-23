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HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango çekilişi tamamlandı! 23 Temmuz sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak
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Haber Giriş: 23 Temmuz 2021 - 19:25 | 

Milli Piyango çekilişi tamamlandı! 23 Temmuz sonuçları millipiyangoonline.com'da olacak

23 Temmuz Milli Piyango çekilişi şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. İşte, 23 Temmuz sonuçları...

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23 Temmuz 2021 Özel Çekilişi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'nda şansını denemek isteyen vatandaşlar, talihlilerin belli olacağı çekilişin sonuçlarını sorguluyor. İşte, Milli Piyango çekilişi hakkında son detaylar...

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23 Temmuz Özel Çekilişi saat 15:30’da başladı ve yaklaşık 3 saat devam etti. Çekilişin tamamı Milli Piyango TV canlı yayını üzerinden takip edildi.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

18:00’den sonra bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden yapılabilecek

MİLLİ PİYANGO SONUÇ VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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Çekilişin ardından sonuçları, Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

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