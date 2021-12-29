Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye rakamları saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişine sayılı günler kaldı. 120 milyon değerindeki büyük ikramiyenin yanı sıra büyük-küçük birçok ikramiyenin verileceği Milli Piyango çekilişi erken saatlerden itibaren başlayacak. Peki, Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye rakamları saat kaçta açıklanacak?
2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.