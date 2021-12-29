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Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 16:21 | 

Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye rakamları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişine sayılı günler kaldı. 120 milyon değerindeki büyük ikramiyenin yanı sıra büyük-küçük birçok ikramiyenin verileceği Milli Piyango çekilişi erken saatlerden itibaren başlayacak. Peki, Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye rakamları saat kaçta açıklanacak?

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2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı, 120 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.
2Büyük ikramiye rakamları saat kaçta açıklanacak

Büyük ikramiye rakamları saat kaçta açıklanacak?

Bilet satışları 31 Aralık saat 16:00 da kapanacak, çekiliş saat 17:00 da başlayacak, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecek.
3Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak

Milli Piyango çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

31 Aralık Cuma akşamı yapılacak 2022 yılbaşı çekilişi Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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