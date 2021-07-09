Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı! 9 Temmuz Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu oynayanların heyecanla takip ettiği çekilişin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen 9 Temmuz 2021 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye olarak belirlenen 4.000.000 TL'yi kazanan numara 294523 oldu. İşte, Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve sorgulama ekranı.
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9 Temmuz Milli Piyango çekilişi saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 2 ve 9 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.
4000000TL Kazanan Numara; 294523 olarak açıklandı. 100000TL Kazanan Numara; 474587 olarak ilan edildi.
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Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
Oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister bayiden, ister gezici bayiden, isterlerse de millipiyangoonline.com’dan veya Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alabiliyorlar.
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri üyesi olunan “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.