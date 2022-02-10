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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu: 9 Şubat 2022 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste millipiyangoonline’da!

#Milli Piyango#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Milli Piyango sonuçları düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 9 Şubat 2022 Milli Piyango canlı çekilişinde büyük ikramiye olarak belirlenen 5 milyon TL'yi kazanan numara "465515"oldu. Canlı yayında gerçekleşen çekilişte kazanan numaralar noter huzurunda belirlendi. Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alan şans oyunu tutkunları Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulamalarını online sonuç ekranından öğrenebilecekler. İşte, 9 Şubat 2022 Milli Piyango çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı.

1/4Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu: 9 Şubat 2022 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste millipiyangoonline’da

9 Şubat Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişi saat 15:30 başladı ve 17:30'a kadar devam etti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Çekilişte amorti kazandıran numaralar 3 ve 7 olarak belirlendi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2/49 ŞUBAT 2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU

9 ŞUBAT 2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Yapılan çekilişte 5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar "465515" olarak belirlenirken, 125.000 TL ikramiye kazanan numaralar "166526" oldu.

3/4MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

4/4Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu: 9 Şubat 2022 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve sıralı tam liste millipiyangoonline’da

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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