Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Nisan Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da!
Milli Piyango sonuçları bugün yapılan çekilişin ardından açıklandı. Noter huzurunda Sisal Şans tarafından 9 Nisan Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde 4.000.000 TL büyük ikramiyeyi kazandıran numara 156941 oldu. Nisan ayının ilk Milli Piyango çekilişinin sonuçları, millipiyangoonline'da erişime açıldı. İşte, 9 Nisan Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
9 Nisan Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşti. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Heyecanla beklenen çekilişte amorti kazandıran numaralar 2 ve 6 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi millipiyangoonline.com üzerinden yapılabiliyor. Milli Piyango'nun kazandıran numaralarını ve bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki bağlantı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Her ayın 9’u, 19’u, 29’u ve özel günlerde yapılan çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor.
Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
3
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor
4
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
5
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.