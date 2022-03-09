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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı: 9 Mart 2022 Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı ve sıralı tam listesi millipiyangoonline’da!

#Milli Piyango#Sisal Şans#Milli Piyango Online

Milli Piyango çekiliş sonuçları düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 9 Mart Milli Piyango canlı çekilişinde 5 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanan numara "331283" oldu. Şans oyunu tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği çekilişte kazanan numaralar noter huzurunda belirlendi. Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alanlar, bu akşamki Milli Piyango çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulamalarını online öğrenebilecekler. İşte, 9 Mart 2022 Milli Piyango sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı.

1/4Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı: 9 Mart 2022 Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı ve sıralı tam listesi millipiyangoonline’da

9 Mart Milli Piyango sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango çekilişi saat 15:30 başladı ve 17:30'a kadar devam etti. Çekilişte amorti kazandıran numaralar 0 ve 6 oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edilirken gözler Milli Piyango bilet sorgulama ekranına çevrildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2/49 MART 2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU

9 MART 2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Yapılan çekilişte 5.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar "331283" oldu. 125.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise "206170" olarak belirlendi.

3/4MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

4/4Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı: 9 Mart 2022 Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı ve sıralı tam listesi millipiyangoonline’da

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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#Milli Piyango#Sisal Şans#Milli Piyango Online