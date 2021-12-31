MİLLİ PİYANGO CANLI İZLE: Milli Piyango TV çekilişi canlı izleme ekranı 2022 ile yılbaşı büyük ikramiyeleri sahibini buluyor...
"Milli Piyango canlı izle" yılbaşı özel çekilişi ile ikramiye kazandıran numaralar 31 Aralık gecesi sahibini bulacak. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta! Bugün yapılan Milli Piyango yılbaşı 2022 çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilecek. Milli Piyango çekilişi, noter ve Milli Piyango yetkililerinin huzurunda Sisal Şans tarafından gerçekleşecek. Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar ve amorti rakamlarını Milli Piyango TV Youtube kanalından ve haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, Milli Piyango yılbaşı canlı çekilişi 2022 izleme ekranı ve ayrıntılar...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle 2022 ekranı tüm Türkiye tarafından takip ediliyor. Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağı 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milyonların hayalini kurduğu büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango canlı çekilişi saat 17:00'da başladı, 23:00 da son çekiliş olan büyük ikramiye ile bitecek. Canlı Milli Piyango yılbaşı çekilişini Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den anlık takip edebilirsiniz....
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Yılbaşı Özel çekilişi bilet satışının sona ermesi ile 31 Aralık saat 17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 120 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.00’te canlı yayınlanacak.
Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla öğrenebilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı
17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kolaylıkla öğrenebilecek. millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı
17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
Tüm çekilişler canlı yayınlanır
Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.
Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.
Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.