Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile nereye çıktı? İşte 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 120 milyon TL'yi kazanan şehir
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye olarak belirlenen 120 milyon TL, bu yıl 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bilet sahibi, 30 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olurken, Sisal Şans tarafından 31 Aralık gecesi gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde dağıtılan toplam ikramiye tutarı da tam 670 milyon 760 bin TL oldu. Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti satan bayiinin sahibi Vedat Yiğit, 2020'de de 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kendisi tarafından satıldığını söyledi. Peki, Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile nereye çıktı? İşte, ayrıntılı bilgiler.
Milli Piyango'da 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin hangi ile çıktığı, tüm Türkiye tarafından merak konusu oldu. Her yıl zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık akşamı gerçekleşti. Sisal Şans tarafından saat 23.00'da çekilen büyük ikramiye sonrası 1 kişi 30 milyon TL'nin sahibi oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde, büyük ikramiye İzmir'in Konak ilçesine isabet etti.
MİLLİ PİYANGO KİME HANGİ İLE ÇIKTI?
Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi olan 120 milyon TL, 9- 8- 7- 6- 0- 6- 6 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. 30 milyon TL'lik ikramiye İzmir'in Konak ilçesine çıktı. Bilet sahibi, 30 milyon TL'lik ikramiyenin sahibi olurken, çeyrek bileti satan bayiinin sahibi Vedat Yiğit, 2020'de de 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin kendisi tarafından satıldığını söyledi.
MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI ÇEKİLİŞİN HEMEN ARDINDAN BU SAYFADA OLACAK | BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO SON İKİ RAKAM NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Milli Piyango son iki rakama göre ikramiye kazananlar amortiden bir önceki ikramiyeyi almaya hak kazanırlar. Milli Piyango yılbaşı sonuçları, 31.12.2021 tarihinde gerçekleşen çekiliş ile belli oldu.
Bu yıl amorti 2022 rakamları 4 ve 5 olarak belirlendi.
Bu yıl amorti 2022 rakamları 4 ve 5 olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?
www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.
Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.
Oyuncularımız Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlarımız üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.
İkramiye kazanan oyuncularımız online platformlarımızdan birine giriş yaptıktan sonra Hesabım > Para Çekme menüsü altından ikramiyelerini çekmek istedikleri bankanın IBAN numarasını ve çekmek istedikleri tutarı girerek ikramiyelerini banka hesaplarına çekme talimatı verebilirler. İkramiye ödemeleri en fazla 5 gün içerisinde oyuncularımızın banka hesaplarına yapılmaktadır.
5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler
5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.
Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler
100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.Size en yakın Halkbank şubesini bulmak sayfanın alt kısmında yer alan listeyi kullanabilirsiniz.
100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden “ikramiye bileti” alınmasına gerek yoktur.Size en yakın Halkbank şubesini bulmak sayfanın alt kısmında yer alan listeyi kullanabilirsiniz.