Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile nereye çıktı? İşte 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 120 milyon TL'yi kazanan şehir

5.000,01 TL – 100.000,00 TL arasındaki ikramiyeler



5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemelerinizi Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş aşağıda listelenen 100 adet şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden “ikramiye bileti” alınması gerekmektedir. İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.



Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.