Milli Piyango bileti satışı ne zaman bitiyor, kaça kadar satılıyor? 2022 Milli Piyango bileti satışı bilgisi
Milli Piyango çekilişine saatler kala yılbaşı bileti almak için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Bilindiği gibi bu Milli Piyango yılbaşı bileti online da alınabiliyor. Ancak her sene olduğu gibi Milli Piyango bilet satışı belli bir saate kadar devam ediyor. Peki, Milli Piyango bileti satışı ne zaman bitiyor, kaça kadar satılıyor, ne zaman son? 2022 Milli Piyango bilet satışı bilgileri haberimizde...
Her yıl gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı bileti çekilişi için nefesler tutuldu. Şanslarını bu yılbaşı da denemek isteyen vatandaşlar 2022 Milli Piyango bileti almak için araştırmalara devam ediyorlar. Bu araştırmaların en sık sorulan sorularından biri de "Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaaman bitiyor?" oldu. İşte 2022 Milli Piyango bileti satışı için son saatler...
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Milli Piyango yılbaşı biletinin saat kaça kadar satıldığı her yıl merak edilen konulardan biri oluyor. 31 Aralık 2021 Milli Piyango çekilişi saat 17:00’da başlayacak. Çeyrek, yarım ve tam bilet satışları 4 Kasım tarihinde başladı. Bu sene büyük ikramiye tam 120 milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bileti satışı 31 Aralık günü saat 16:00'a kadar devam edecek. İşte online bilet alma ekranı ve detaylar
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?
Milli Piyango yılbaşı bilet satışı saat 16:00’da sona erecek. Çekiliş saat 17:00’da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00’da gerçekleşecek. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.
Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.