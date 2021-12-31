Milli Piyango bileti satışı ne zaman bitiyor, kaça kadar satılıyor? 2022 Milli Piyango bileti satışı bilgisi

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Piyango yılbaşı biletinin saat kaça kadar satıldığı her yıl merak edilen konulardan biri oluyor. 31 Aralık 2021 Milli Piyango çekilişi saat 17:00’da başlayacak. Çeyrek, yarım ve tam bilet satışları 4 Kasım tarihinde başladı. Bu sene büyük ikramiye tam 120 milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bileti satışı 31 Aralık günü saat 16:00'a kadar devam edecek. İşte online bilet alma ekranı ve detaylar