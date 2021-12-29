Milli Piyango bileti satın alma ekranı: 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş bileti online nasıl ve nereden alınır?
Milli Piyango bileti alma ekranı, yılbaşı çekilişine kısa süre kala yoğun ilgi görmeye başladı. Tam 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletlerini satın almak için gişelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango biletleri bayilerden alınabileceği gibi www.millipiyangoonline.com adresinden ve mobil uygulamalardan tek tıkla alınabilecek. Milli Piyango online bilet alma ekranından tam, çeyrek ve yarım bilet kategorileri tercih etmek yeterli olacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı bileti nasıl ve nereden alınır? İşte, Milli Piyango bilet alma ekranı ve ayrıntılı bilgiler.
Milli Piyango bileti tek tıkla satın alma ekranı "millipiyangoonline.com" üzerinden kasım ayında vatandaşların erişimine açıldı. Tarihinde en büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma günü yapılacak. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise tam 670 milyon 760 bin TL olacak. Hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak alınacak olan Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık günü saat 16:00'a kadar satışta olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango Bileti hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor. Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO ONLİNE HESABI NASIL OLUŞTURULUR?
Üye Ol sayfasında yer alan formu doldurarak yeni hesap oluşturabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş her T.C. vatandaşı Milli Piyango Online üyesi olabilir. Milli Piyango Online hesap bilgileriniz üyelik kaydınız tamamlandığında belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI ONLİNE AÇIKLANACAK
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.