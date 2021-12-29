Milli Piyango bileti satın alma ekranı: 2022 Milli Piyango yılbaşı çekiliş bileti online nasıl ve nereden alınır?

Milli Piyango bileti tek tıkla satın alma ekranı "millipiyangoonline.com" üzerinden kasım ayında vatandaşların erişimine açıldı. Tarihinde en büyük ikramiyenin verileceği Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Cuma günü yapılacak. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye tutarı 120 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise tam 670 milyon 760 bin TL olacak. Hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak alınacak olan Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık günü saat 16:00'a kadar satışta olacak.