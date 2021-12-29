Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? İşte açıklaması
Milli Piyango yılbaşı bileti 2022 çekilişinde de yoğun ilgi görüyor. 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı bileti almak isteyenler bu işlemlerini gişelerden veya online olarak gerçekleştirebiliyorlar. Milli Piyango bilet satışı her sene belli bir saate kadar devam ediyor. Vatandaşlar belirtilen saatten sonra yılbaşı bileti alamıyorlar. Bu yıl çekilişler saat 17:00’da başlayacak. Peki, Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor? 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor?
Milli Piyango yılbaşı biletinin saat kaça kadar satıldığı her yıl merak edilen konulardan biri oluyor. 31 Aralık 2021 Milli Piyango çekilişi saat 17:00’da başlayacak. Çeyrek, yarım ve tam bilet satışları 4 Kasım tarihinde başladı. Bu sene büyük ikramiye tam 120 milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bileti satışı 31 Aralık günü saat 16:00'a kadar devam edecek. İşte online bilet alma ekranı ve detaylar
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?
Milli Piyango yılbaşı bilet satışı saat 16:00’da sona erecek. Çekiliş saat 17:00’da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00’da gerçekleşecek. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.
MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 670 MİLYON 760 BİN TL
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.